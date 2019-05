F1 | GP Spagna 2019 | Charles Leclerc | altro errore in qualifica Un predestinato troppo

F1 - GP Spagna 2019 : programmazione tv su Sky e TV8. Orari - diretta - differita e repliche : Dopo aver assistito alle avvincenti qualifiche odierne, a questo punto non ci rimane che porre la nostra attenzione al Gran Premio di Spagna di domani. Alle ore 15.10 vivremo il quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno che, per quanto visto, rischia davvero di decidersi in largo anticipo, con una Mercedes che sta dominando in lungo ed in largo. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, reduci da quattro doppiette di fila, cercheranno di arrivare ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas fa vacillare le certezze di Lewis Hamilton. E torna lo spettro del 2016… : Sarà per il nuovo look, sarà per il suo nuovo approccio, ma questo Valtteri Bottas sembra essere tutt’altro pilota rispetto a quello che si era potuto notare nelle precedenti uscite in F1. Lui che era stato soprannominato il “Maggiordomo” di Lewis Hamilton, preposto alla difesa del “Re nero” e al ruolo di numero due, ha deciso di cambiare tutto quello che c’era da cambiare, indossando i panni del leader e di ...

F2 - GP Spagna 2019 : Nicholas Latifi vince gara-1 - Luca Ghiotto sfortunato ma straordinario : Nicholas Latifi (DAMS) vince gara-1 del GP di Spagna 2019, valido come terzo round del Mondiale di F2, su Jack Aitken e Guanyu Zhou. L’eroe di giornata è però Luca Ghiotto, che dopo la seconda pole stagionale di ieri sembrava potersi ampiamente riscattare dal disastroso weekend in Azerbaijan nel quale ha raccolto solamente due punti; una partenza molto problematica del pilota veneto lo ha però portato immediatamente a centro gruppo dove ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Gli aggiornamenti funzionano - ma non sono sufficienti” : Non può essere contento Sebastian Vettel dopo il terzo posto in qualifica nel GP di Spagna 2019 di F1. A Barcellona, ancora una volta, le Ferrari sono rimaste molto distanti dalle Mercedes, nonostante il nuovo motore evoluto utilizzato in Catalogna. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato che gli aggiornamenti sulla SF90 funzionano, ma non abbastanza da contrastare le Frecce d’Argento. VIDEO Sebastian Vettel: “GLI ...

VIDEO Qualifiche GP Spagna F1 2019 - highlights e sintesi : Bottas in pole position - Ferrari lontanissime : Oggi si sono disputate le Qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Valtteri Bottas ha conquistato una strepitosa pole position dominando letteralmente la Q3 e rifilando oltre sei decimi di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton, il leader della classifica generale sta seriamente mettendo in difficoltà il Campione del Mondo: ormai è aperta una lotta intestina tra i due alfieri della Mercedes. Le Ferrari sono molto ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo lontani dalle Mercedes - domani sarà dura andarle a riprendere” : Non può certo sorridere Charles Leclarc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il quinto posto conquistato, dopo un leggero danneggiamento al fondo della sua Ferrari nel corso della Q2, lo costringerà ad una gara decisamente in salita, senza contare le difficoltà di una vettura che, nonostante gli aggiornamenti, proprio non ne vuole sapere di ingranare. Il suo commento al termine delle qualifiche, infatti, è ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Spagna 2019 : doppietta Bottas -Hamilton volano - Vettel 3° - Leclerc 5° : Le Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno si tingono di argento. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton monopolizzano la prima fila con il finlandese autore di un giro monstre per la sua terza pole di fila. Terzo posto per Sebastian Vettel, su Max Verstappen e Charles Leclerc. Subito fuori, invece, Antonio Giovinazzi che domani partirà 18esimo. Andiamo, quindi, a conoscere la classifica e la Griglia di partenza della gara di ...

F1 - GP Spagna 2019 : domani la gara (domenica 12 maggio). Programma - orari e tv : domani, domenica 12 maggio, andrà in scena il GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista del Montmeló si prospetta una corsa interessante per diversi motivi, importante nella lotta per l’iride. La Ferrari deve porre fine all’emorragia: le quattro doppiette della Mercedes sono state pesanti e sull’asfalto catalano si cercherà di invertire il trend. Non sarà facile. Le Frecce d’Argento hanno ...

F1 - GP Spagna 2019 : come vedere le qualifiche gratis e in chiaro su TV8. Orario e programma della differita : Vi siete persi la diretta tv delle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1? Non siete riusciti a seguire in tempo reale la battaglia per la pole position? Non avete potuto assistere alla lotta che ha definito la griglia di partenza per la gara di domani? Nessun problema: potrete recuperare grazie alla differita tv che verrà trasmessa gratis e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18.00, senza pagare abbonamenti o canoni ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Leclerc sfida Hamilton e Bottas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona viene messa in palio la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia una grande battaglia sui tempi e i piloti cercheranno di conquistare la miglior piazzola possibile in vista del Gran Premio: sorpassare al Montmelò non è semplice ed essere in prima fila rappresenta un vantaggio ...

