Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Su Repubblica - Crosetti e l’elogio all’Atalanta : “Un piccolo Ajax. Chi si diverte vince sempre” : Su Repubblica Maurizio Crosetti elogia l’Atalanta. La definisce un’oasi nel deserto di noia che è il nostro campionato. “Nessuno in Italia gioca meglio. L’Atalanta ha un respiro europeo e difatti sta per andare in Champions, dove ovviamente non vincerà molto ma dove non passerà inosservata. Chi si diverte vince sempre”. Crosetti parla di Gasperini come del “fidanzato di Italia”, amato da tutti al contrario di ...

Lazio senza difesa - Atalanta corre e vince : Lazio senza difesa, Atalanta corre e vince – C’è poco da piangere, se non sai difenderti è inutile sperare che gli avversari sbaglino tutti i tiri verso la tua porta. La Lazio di oggi non aveva difesa e non aveva velocità nelle gambe di chi doveva correre dietro a aiutare il povero Acerbi, l’unico che a difendere ci ha almeno provato. Lo scontro diretto tra le due rivali nella corsa alla Champions era cominciato bene per i padroni di casa, ...

Straordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

L'Atalanta che vince non è più la squadra dei giovani e del vivaio : L’Atalanta corre veloce, velocissima. Dal 23 febbraio, giorno dell’ultima sconfitta (2-0 in trasferta con il Torino), il ritmo è stato irresistibile. In campionato sei vittorie e tre pareggi che, uniti agli affanni altrui, stanno consegnando un quarto posto che significherebbe storica qualificazione

Atalanta - Zapata : 'Vincere per essere quarti. Gasperini...' : Prima della sfida contro l'Udinese, l'attaccante dell' Atalanta Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Oggi l'importante è vincere. Sfruttare questa opportunità, tutti sanno che, in caso di vittoria, saremo al quarto posto. E' un'opportunità da sfruttare'. C'è stanchezza dopo la gara con la ...

L’Atalanta il 15 maggio punta a vincere la sua seconda Coppa Italia : La Dea è la seconda finalista della Coppa Italia 2019. L’Ataltanta potrà provare a bissare il successo della stagione 1962-63.

C'è Atalanta-Fiorentina : nei conti vince la prima : continua la politica di contenimento dei costi: gli stipendi sono scesi a 59,2 milioni, contro gli 80,2 del 2015. C'è da dire che, dal punto di vista della cassa, la Fiorentina gode di buona salute. ...

Atalanta vince a Napoli e aggancia il Milan al quarto posto : Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal, il Napoli si ferma anche in campionato e rimedia una sconfitta per 2-1.

Atalanta formato Champions - soffre ma vince a Napoli : L'Atalanta sbanca il San Paolo ed entra trionfalmente in piena zona Champions, agganciando il Milan al quarto posto. La vittoria della squadra di Gasperini e' meritata per cio' che i nerazzurri fanno vedere in campo, soprattutto nel secondo tempo, ma moltissimi sono anche i demeriti degli azzurri che, in vantaggio fino al 24' della ripresa, dopo il gol di Mertens al 27' del primo tempo, non riescono a chiudere il match, fallendo tantissime ...

Napoli-Atalanta 1-2. Il Napoli cade ancora al San Paolo : Mertens illude - l'Atalanta vince in rimonta : In extremis Ospina si prende gli onori della cronaca, volando a togliere dall'incrocio una sassata del Papu Gomez. Al 48' Zielinski trova il corridoio giusto per Hysaj, gran botta sul palo corto che ...

Il Napoli di Ancelotti non c'è più : l'Atalanta vince di rimonta 2-1 : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Pronostico Napoli Atalanta/ Carratelli : Dea più motivata - può vincere! - esclusiva - : Pronostico Napoli Atalanta, il punto di Mimmo Carratelli sul posticipo di Serie A: la Dea è più motivata, può vincere!, esclusiva,.

Lotta Champions : Inter - Milan - Atalanta - Lazio e Torino rallentano - vince solo la Roma : Sembra non voler trovare padroni la sfida per aggiudicarsi la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Se in questa Serie A non si è mai assistito ad una vera e propria Lotta per la conquista dello scudetto, così come non è mai stato insediato seriamente il secondo posto del Napoli, lo stesso non si può dire per la Lotta Champions, ovvero per centrare gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima ...