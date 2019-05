Vela – Regate annullate nella seconda regate dell’Europeo 470

Quando la Vela è solidale - tra regate per non vedenti e la festa del volontariato : La kermesse, dedicata allo sport, con regate, spettacoli, convegni e divertimento, presenta un programma molto articolato. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio sarà presente lo scultore ...

Vela – Camboni super alla Semaine Olympique Francaise : l’azzurro trionfa con due regate d’anticipo nella RS : X : Mattia Camboni vince la 51ª edizione della Semaine Olympique Francaise nella classe RS: X maschile con due regate di anticipo La penultima giornata di regate a Hyères porta all’Italia una fantastica medaglia d’oro. A vincerla è l’atleta delle Fiamme Azzurre Mattia Camboni che ha letteralmente dominato tutta la settimana di regate arrivando a vincere la medaglia d’oro ancora prima della Medal Race; troppo ampio il ...

Vela – Hempel World Cup Series : vento leggero nella seconda giornata di regate a Genova : Hempel World Cup Series: seconda giornata di regate a Genova. vento molto leggero per la maggior parte delle classi. Una prova per una sola flotta FX e una per le due flotte laser Genova si è svegliata con il cielo grigio nella seconda giornata dell’Hempel World Cup Series, la tappa italiana del prestigioso circuito organizzato da World Sailing – la federazione della Vela internazionale – con il supporto delle Federazione Italiana Vela, ...

Vela – Hampel World Cup Series Genova - primo giorno di regate per le classi Nacra 17 e 49er : Le regate della tappa italiana delle Hempel World Cup Series sono iniziate oggi per le classi Nacra 17 e per i 49er e 49erFX Imponente l’apparato organizzativo per la gestione in mare di questo evento e di queste regate di flotta, con decine e decine di imbarcazioni tra giudici, barche comitato, posa-boe, controstarter, barche degli allenatori e dei tanti circoli velici che hanno collaborato alla realizzazione di questo magnifico ...

Vela - Nations Cup Grand Final 2019 : Pearson Potts e Pauline Courtois ad un passo dalla finale dopo la quarta giornata di regate : Entra nel vivo nella notte italiana la Nations Cup Grand Final 2019, competizione del calendario velistico internazionale che si disputa ogni quattro anni e che si sta svolgendo a San Francisco, in California (Stati Uniti). Nella quarta e penultima giornata della competizione, caratterizzata dalla formula del match race, si è conclusa la seconda fase e sono cominciate le semiFinali. Lo skipper azzurro Ettore Botticini, secondo italiano nella ...

Vela – Campionato Europeo RS : X - i risultati del quarto giorno di regate : ottime notizie per l’Italia : Si sono concluse le regate del quarto giorno di gare a Palma di Maiorca, valide per il Campionato Europeo RS:X giorno di Medal Race a Palma di Maiorca e condizioni quasi perfette per gli atleti in acqua che si sono giocati le ultime carte per il titolo di campione Europeo. Medal quindi per i primi dieci di ogni categoria e regata di flotta conclusiva per tutti gli altri. Sul fronte italiano, ottime notizie dagli Under 19 con Nicolò Renna ...

Vela - Campionati Europei RS : X - al via il primo giorno di regate a Palma di Maiorca! : Tutti in acqua per il Day 1 dei Campionati Europei RS:X a Palma di Maiorca. Giornata positiva per gli atleti italiani con Daniele Benedetti e Luca Di Tomassi in prima e seconda posizione E’ cominciato l’europeo dei record, in termini di partecipazione infatti, con 333 atleti sulla linea di partenza provenienti da 43 nazioni diverse, questo campionato è il più partecipato di sempre. Collettive nazionali molto ben rappresentate, prima fra ...

Vela – Star Spring Cup : tre regate sul Lago di Garda per l’edizione 2019 : Gargnano-Lago di Garda: tre regate per la “Star Spring Cup” Tre regate per la prima giornata della “Spring Cup 2019” della classe Star, manifestazione promossa dal Circolo Vela Gargnano, sotto l’egida della Federazione Italiana della Vela. La classifica provvisoria è guidata dai tedeschi Barth Uwe e Stefen Ruts con piazzamenti: 4-2-1. L’equipaggio del Lago di Costanza precede i russi Zhivotoskiy-Shnyr, il team bresciano con ...

Vela – Trofeo Princesa Sofia Iberostar : ottime condizioni per la seconda giornata di regate - i Nacra italiani in testa : ottime condizioni nella Baia di Palma portano i Nacra italiani in testa alla classifica provvisoria. Seconde nei 470F Berta/Caruso che vincono la quarta prova La seconda giornata del Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar a Palma di Maiorca ha riservato agli oltre 1200 velisti presenti, ottime condizioni di regata, con vento da Sud-Ovest sui 10 nodi e cielo perlopiù sereno. Per i 49er e gli RS:X, oggi è stata di fatto la prima giornata del ...

Vela – Trofeo Princesa Sofia Iberostar - il vento rallenta lo svolgimento delle prima giornata di regate : Al Trofeo Princesa Sofia Iberostar partono bene gli italiani del Nacra 17 e del 470 femminile prima giornata di regate, oggi, a Palma di Maiorca per il Trofeo S.A.R. Princesa Sofia Iberostar, che festeggia ufficialmente proprio in questa giornata i 50 anni di storia della regata, e che, negli ultimi anni, rappresenta un momento di test per tutti gli equipaggi di rientro dall’allenamento invernale ed è il primo importante appuntamento della ...