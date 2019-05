Ultime Notizie Roma del 10-05-2019 ore 07 | 10

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019)dailynews radiogiornale è venerdì 10 maggio Buongiorno Per la versione da Francesco Vitale in studio lui è una stretta Sui negozi di canapa conservini che non ci controlli a tappeto contro droghe prodotti che fanno male La direttiva del Viminale non prevede chiusure maggior sorveglianza su vendite le gare di infiorescenze distanza 18 da luoghi sensibili come scuole è un report della polizia entro il 30 giugno nelle Marche chiudono prima i negozi a Torino annullato il festival della Canapa per il forfait di vari espositori Ok alla coltivazione a scopo terapeutico sul proprietà del comune resistere è l’invito fatto da papa Francesco incontro alla famiglia Rom al centro di violente proteste perché assegnatario di casa popolare a Casal Bruciato ae ci sono i denunciati tra cui anche chi ha urlato ti stupro a una nomade conoso bimbe oggi atteso informativa dettagliata in ...

romeoagresti : #Inter, pressing totale su #Conte: contatti anche nelle ultime ore ?? ?? - amnestyitalia : Un funzionario egiziano dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ha raccontato di aver preso parte al sequestro di G… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… -