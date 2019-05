Sirigu-Rincon | pace con un abbraccio E l' asado riunisce il Torino

Una grigliata in casa Toro per fare pace dopo la lite Sirigu -Rincon : Una grigliata per ricompattarsi. Nel momento più importante della stagione del Toro . Stavolta è successo al Filadelfia, dove Belotti e compagni per stemperare gli animi dopo la litigata tra Sirigu e ...

Torino - il presidente Cairo commenta la lite Sirigu-Rincon : “se si litiga per vincere anche in allenamento siamo sulla strada giusta” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato con il sorriso la notizia della lite in allenamento fra Sirigu e Rincon: in casa granata c’è voglia di vincere Finale di stagione caldissimo in casa Torino, come non accadeva da diversi anni. La formazione granata ha l’opportunità non solo di finire in Europa, ma sogna addirittura un piazzamento Champions, difficile ma non impossibile viste le tante squadre racchiuse in ...