Sanità | casi di epatite collegati a integratori alimentari a base di curcuma

Sanità : tra i migranti 33% di casi di tubercolosi in UE - con l’HIV la principale causa di morte : Le due maggiori cause di morte tra la popolazione migrante e tra i rifugiati della regione europea, in tutto circa 90 milioni su una popolazione di 920 milioni, sono le infezioni da micobatterio della tubercolosi e l’Hiv. E nei Paesi dell’Unione europea, il 33% di casi notificati di tubercolosi è tra pazienti migranti o rifugiati. Lo rileva il Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti nella Regione europea ...

Emergenza sanitaria in Brasile : 166 mila casi di febbre dengue in quattro mesi : Lo stato di Minas Gerais, in Brasile, ha dichiarato lo stato di Emergenza sanitaria, dopo che sul territorio statale sono stati registrati 165.853 casi probabili di febbre dengue tra gennaio e aprile 2019, con un incremento del 921,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono stati confermati ventuno decessi dal virus, e sono in fase di analisi 66 casi. Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano Folha de Sao Paulo, la malattia ha cicli ...

Sanità - MSF : in Yemen trattati quasi 8mila casi di colera in 3 mesi : casi di colera in costante aumento nello Yemen. Nel primo trimestre 2019 Medici Senza Frontiere (Msf) ha ammesso 7.938 casi sospetti di colera presso le proprie strutture nei governatorati di Amran, Hajjah, Taiz e Ibb. In questo arco di tempo, il numero di pazienti trattati dalle équipe Msf è passato da 140 a 2.000 a settimana. I risultati dei test diagnostici rapidi mostrano come la percentuale di casi positivi sia aumentata dal 58% al 70%. Il ...

Sanità - AAA in Italia cercasi medici disperatamente : Roma, 18 apr., askanews, - Meno numerosi, più vecchi e con un trend in preoccupante aumento; sono del tutto insufficienti gli accessi ai corsi di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione ...

Sanità : Zaia a una mamma - 'mi sono occupato personalmente dei casi di Tbc' (2) : (AdnKronos) - "Come le dicevo, ho lavorato in silenzio, ho sentito tutti i giorni il Dg Benazzi e i tecnici, e ai tecnici mi sono affidato, ricevendo l’informazione che tutti i protocolli attivati erano in linea con le indicazioni scientifiche in materia di contagio da Tbc - continua il presidente d

Sanità : Zaia a una mamma - 'mi sono occupato personalmente dei casi di Tbc' : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha inviato un’articolata mail di risposta alla signora che gli aveva scritto in merito ai casi di TBC a Motta di Livenza (Treviso), rivolgendogli delle domande “urgenti” e lamentando un disinteresse della Regione al prob

Morbillo - emergenza sanitaria a New York : casi in aumento : Il sindaco della "Grande Mela" Bill de Blasio ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in tutta la città a...

Ebola in Congo : l’allarme dell’OMS “aumentano i casi - contagiati anche gli operatori sanitari” : Il flagello dell’epidemia di Ebola sta ancora seminando vittime e nuovi contagi, l’Organizzazione mondiale della Sanità afferma che nelle ultime tre settimane c’è stata un’impennata dei nuovi casi. Secondo il comunicato dell’OMS sono stati superati i 1100 casi dall’inizio dell’epidemia, lo scorso ottobre. “Negli ultimi 21 giorni – scrive l’OMS – 57 aree sanitarie hanno riportato ...