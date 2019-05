Riprendono gli sbarchi a Lampedusa Il sindaco attacca Salvini | “I porti sono chiusi o

Migranti - Riprendono gli sbarchi fantasma : riprendono gli sbarchi fantasma i n Sicilia. Due piccole barche di legno sono arrivate sulle coste dell'Agrigentino, nei pressi di Siculiana Marina. Trentacinque, all'incirca le persone a bordo ...

Migranti - Riprendono gli sbarchi fantasma in Sicilia : riprendono gli sbarchi fantasma i n Sicilia. Due piccole barche di legno sono arrivate sulle coste dell'Agrigentino, nei pressi di Siculiana Marina. Trentacinque, all'incirca le persone a bordo ...

Migranti - Riprendono gli sbarchi fantasma in Sicilia : Due piccole imbarcarcazioni avvistate vicino ad Agrigento provenienti dalla Tunisia, una si è ribaltata: 35 profughi di cui una ventina si sarebbero già dileguati. Gli scafi trainati da una nave madre

Le famiglie italiane Riprendono a risparmiare : Un dato che, sommato a quello sulla produzione industriale, mostra come il Paese stia "rispondendo positivamente alle politiche del Governo, dice la viceministra all Economia, Laura Castelli. Ma, ...

Riprendono i concerti dei Thegiornalisti - il 6 aprile a Milano per Love Tour : scaletta e info biglietti : Ripartono i concerti dei Thegiornalisti a Milano dopo lo stop a Reggio Calabria. Archiviata la fase di ripresa dalla tracheite, Tommaso Paradiso è ora pronto a tornare sul palco per un nuovo live dedicato a Love, ultimo disco di inediti che porteranno anche sul palco del Circo Massimo di Roma il 7 settembre prossimo. I biglietti non sono più disponibili per la vendita poiché la data è sold out. Coloro che sono già in possesso del tagliando ...

Riprendono i concerti di Claudio Baglioni con le date di Roma del 2 e 3 aprile : scaletta e ultimi biglietti : I concerti di Claudio Baglioni Riprendono dopo lo stop per le date di Roma, quelle del 2 e 3 aprile. L'artista ha superato la laringo-faringite che lo ha colpito nei giorni scorsi ed è ora pronto a tornare sul palco per terminare il tour che ha concepito per i 50 anni di carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Coloro che hanno scelto per il ritiro sul ...

Catania - violenza di gruppo su 19enne. Gli stupratori Riprendono tutto col telefonino : Stupro di gruppo ai danni di una 19enne americana. Con questa tre giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri , sottoposti a interrogatorio di garanzia e rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza ...

Posizioni long degli asset manager sull'euro Riprendono a salire : ... in particolare quelli degli indicatori PMI, che mettono in discussione la possibile inversione del ciclo economico negativo dell'Europa, che per l'economia americana, che continua a mostrare segni ...

Cybersecurity - fine della tregua tra Cina e Stati Uniti : Riprendono gli attacchi hacker : Nei primi mesi del 2015 l’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e quello cinese, Xi Jinping, hanno siglato la tregua. O meglio: la cybertregua. I due leader si impegnarono infatti a cessare le operazioni di cyberspionaggio che tra i due paesi erano in corso ormai da tempo. Per un po’ l’opera di distensione voluta da Obama ha sortito i suoi effetti e gli attacchi hacker cinesi diretti contro entità statunitensi si sono effettivamente ...