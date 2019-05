Riforme | per 18enni arriva voto per il Senato

Tria : "Per le Riforme fiscali servono coperture strutturali" : Per tagliare le tasse servono coperture strutturali , non ci sono vie alternative, a partire dall'IVA. A dirlo è il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista al Sole 24 Ore. " Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o ...

Tria : "Per le Riforme fiscali servono coperture strutturali" : Per tagliare le tasse servono coperture strutturali , non ci sono vie alternative, a partire dall'IVA. A dirlo è il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista al Sole 24 Ore. " Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o ...

I club spagnoli contro le Riforme di Supercoppa e Copa del Rey : Arriva uno stop importante in Spagna alla riforma della Supercoppa e della Copa del Rey. Come riporta “Palco 23”, il calcio professionistico ha deciso di voltare le spalle ai nuovi format proposti dalla Federcalcio (RFEF) per i due tornei. Nell’Assemblea Generale della Liga andata in scena oggi, l’opposizione alle modifiche ha ottenuto 39.7 voti favorevoli, […] L'articolo I club spagnoli contro le riforme di Supercoppa e Copa del Rey è ...

Weber lancia la corsa dalla nemica Atene : “Per l’Ue voglio Riforme - non l’austerità” : Tra i volti che i cittadini greci avevano imparato a detestare, c’era anche quello di Manfred Weber, elemento di spicco della Csu bavarese, il partito che in quell’estate del 2015, mentre la Grecia negoziava con Bruxelles il piano anti crisi, parlava con molta disinvoltura e poca pietà di «Atene fuori dall’euro». Oggi, lo stesso Manfred Weber, in q...

Cina - l'OCSE sollecita l'avvio di Riforme di lungo periodo : L'economia cinese continua a rallentare , scontando gli effetti della frenata dell'export e della guerra commerciale, mentre Pechino punta ad una crescita più bilanciata , tipica delle economie avanzate,...

Cina - l'OCSE sollecita l'avvio di Riforme di lungo periodo : L'economia cinese continua a rallentare , scontando gli effetti della frenata dell'export e della guerra commerciale, mentre Pechino punta ad una crescita più bilanciata , tipica delle economie avanzate,...

Egitto - referendum per avallare Riforme : 14.06 Si vota da oggi e per 3 giorni in Egitto per il referendum confermativo che avallerà le modifiche costituzionali approvate martedì scorso dal Parlamento,che consentono fra l'altro al presidente al-Sisi di restare in carica fino al 2030. Scontato un risultato positivo dato che praticamente non c'è quorum, e perché sia valido basta la partecipazione del 5% degli aventi diritto. Le riforme sono state approvate con 531sì, 22 no e un ...

Fmi - Lagarde : economia globale in fase delicata - le Riforme sono un imperativo : Washington. "Dopo due anni di espansione sostenuta, l'economia globale è entrata in una fase delicata. La crescita sta rallentando" con le tensioni commerciali e geopolitiche, l'incertezza politica e fattori una tantum. Lo afferma Christine Lagarde. La ...

Governo Conte : dalla Manovra a quota 100 - mancano 167 decreti per attuare le Riforme : L’ultima arrivata al traguardo è quella su quota 100 e il reddito di cittadinanza, che si è andata ad aggiungere alle altre riforme varate dal Governo Conte. Il lavoro, però, non è finito. Come per ogni Esecutivo, si tratta ora di tradurle in pratica, perché praticamente ogni intervento legislativo rimanda a decreti attuativi, necessari per dare forma compiuta alle scelte governative e parlamentari. La quota di attuazione delle ...

Riforme - la proposta di legge giallo-verde : "Abbassare l'età minima per diventare Capo dello Stato" : L'Italia è, infatti, l'unico Paese al mondo nel quale soltanto chi ha compiuto 25 anni elegge metà del Parlamento. In alcuni stati, invece, si vota già dall'età di 16 o 17 anni. Alla Camera, con il ...

Penalisti : "Riforme populiste" - sciopero : 20.50 sciopero dei Penalisti, dall'8 al 10 maggio, contro "riforme giustizialiste e populiste". Lo annuncia il presidente delle Camere Penali, Caiazza, aggiungendo che sarà presentato un manifesto sull'idea liberale della giustizia penale. Gli avvocati si asterranno per tre giorni dalle udienze. "Stiamo assistendo a un crescente accanimento legislativo che sceglie percorsi simbolici e soluzioni pericolose, che segue il senso d'insicurezza ...

Grecia - Eurogruppo : "Bene Riforme - al via fondi per 970 milioni di euro" : ... Fondo Monetario Internazionale, per far fronte alla grave crisi finanziaria del Paese, ad agosto dello scorso anno e il mese scorso il Fondo monetario internazionale ha collocato la sua economia "...

Grecia - Eurogruppo : "Bene Riforme - al via fondi per 970 milioni di euro" : ... Fondo Monetario Internazionale, per far fronte alla grave crisi finanziaria del Paese, ad agosto dello scorso anno e il mese scorso il Fondo monetario internazionale ha collocato la sua economia "...