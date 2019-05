Quelli che il Calcio | su Rai 2 il 12 maggio diventa Quelli che aspettano… il Giro d’Italia

L'Europa rispedisce in Italia un numero di migranti superiore a Quelli che sbarcano - 09/05/2019 - : Quello che è certo è che a quanto pare la politica dei porti chiusi del governo giallo-verde non sta facendo i conti, tra le tante cose, anche con questo tipo di flussi, che in larga parte vengono ...

Migranti - quelli rispediti in Italia da Germania e Ue sono più di Quelli che sbarcano : Secondo la convenzione di Dublino, i Migranti devono chiedere asilo nel primo paese di sbarco, rimanendovi per tutta la durata della procedura. In base a questo regolamento la Germania rispedisce in Italia sempre più Migranti che riescono ad attraversare il confine a nord. E i Migranti rispediti in Italia sono più di quelli che sbarcano sulle coste del nostro Paese.Continua a leggere

I migranti rispediti in Italia sono più di Quelli che sbarcano : Germania, Austria e Francia rispediscono in Italia un numero di migranti superiore a quelli che sbarcano. Si tratta dei cosiddetti “Dublinanti”, i migranti sbarcati in l'Italia, poi passati nei paesi confinanti attraversando la frontiera a Ventimiglia, a Bolzano o altrove, intercettati dalla polizia e identificati in base ai dati della rete Eurodac, la banca dati europea delle impronte digitali...

Quelli che il calcio – Ventinovesima puntata del 5 maggio 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Ventinovesima […] L'articolo Quelli che il ...

Chelsea - Cahill durissimo attacco contro Sarri : “Non lo rispetto - è stato davvero terribile! Rende la vita difficile a me e Quelli che hanno vinto tutto!” : Maurizio Sarri ex tecnico del Napoli è stato duramente attaccato dal difensore Gary Cahill per la sua gestione dello spogliatoio Chelsea-Sarri, ancora bufera: il tecnico non sembra avere l’appoggio dell’intero spogliatoio. Ad attaccare il tecnico è il difensore Gary Cahill. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni del Telegraph: “Non è stato giusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui ...

Quelli che il calcio – Ventinovesima puntata del 5 maggio 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Ventinovesima […] L'articolo Quelli che il ...

Quelli che il calcio domenica 5 maggio - ospiti Cimini e Lo Stato Sociale : Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2, gli ospiti della puntata Nuovo appuntamento con Quelli che il calcio domenica 5 maggio su Rai 2 a partire dalle 14, in simulcast con Radio 2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, ultimo appuntamento della stagione con orario pieno prima delle prossime due puntate in versione ridotta che anticipano “Il Giro d’Italia”. Cimini e Lo Stato Sociale presentano “Canzone per l’estate”, ...

VIDEO Allegri-Adani - arriva il chiarimento su Sky. E un monito : “Quelli che vincono sono pochi…” : Dopo la lite furibonda di settimana scorsa il cui VIDEO ha fatto il giro del web e non solo, Massimiliano Allegri e Daniele Adani si sono ritrovati al termine di Juventus-Torino. L’allenatore dei bianconeri ha commentato il pareggio nel Derby della Mole e poi ha chiarito la sua posizione, il telecronista di Sky ha argomentato il proprio punto di vista e i due hanno avuto un dialogo su toni decisamente più pacati rispetto a quelli del post ...

Sepe - Inglese e Marfella - Quelli che torneranno per andare via : A volte tornano e come tornano vanno via. Sono i venticinque fine prestito del Napoli che una casa in azzurro non avranno ma le cui posizioni dovranno necessariamente essere valutate a breve. Valutazioni per Giuntoli e Ancelotti. Tutto Napoli ne fa un interessante elenco Luigi Sepe, portiere che al Parma ha contribuito alla salvezza dei ducali sicuramente non troverà casa alle spalle di Meret, Ospina e Karnezis. Il Parma vorrebbe trattenere a ...

Gianmarco Pozzecco : «Questa Coppa è di tutti - anche di Quelli che lavorano dietro le quinte». : Ma il bello di uno sport come il basket è questo: a volte si perde a volte si vince. Noi abbiamo fatto leggermente meglio e questa sera abbiamo vinto; mi voglio complimentare di cuore con i miei ...

Questo video di Zac Efron che paragona gli addominali a Quelli della sua statua di cera è tutto ciò che ti serve oggi : Ci vedrai doppio The post Questo video di Zac Efron che paragona gli addominali a quelli della sua statua di cera è tutto ciò che ti serve oggi appeared first on News Mtv Italia.

Lo studio che mostra come i lavoratori stranieri stanno 'sostituendo' Quelli italiani : Negli ultimi dieci anni gli occupati stranieri hanno 'sostituito' quelli italiani. È questo il principale risultato di una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati ...

Viterbo - ma Casapound non erano Quelli che ‘le nostre donne non si toccano’? : “Non stuprate le nostre donne” è uno degli slogan più cari dell’estrema destra, Casapound compresa. Io ho sempre mentalmente aggiunto un “perché tanto le stupriamo noi”. Penso che possa accadere che prendano troppo alla lettera quel “nostre” e così non accettino un rifiuto. Poi in genere mi riferisco al modo in cui i destrorsi trattano le donne. Basta vedere quel che scrivono sui social quando una donna ...

Quelli che il calcio – Ventottesima puntata del 28 aprile 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Ventottesima […] L'articolo Quelli che il ...