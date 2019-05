Presto il Nokia Wasp | che tipo di device sarà?

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) HMD Global non intende interrompere la produzione di smartphone, ed è pronta a dare alla luce il nuovo. Il dispositivo ha fatto la propria apparizione nel database dell'ente statunitense FCC, con sigla 'TA-1191', in versione singleSIM (cosa che lascia suppore ce neanche un esemplare DualSIM, come ormai molto spesso capita), come riportato dal portale specializzato 'gizchina.com'. La certificazione non rivela molto sulle specifiche tecniche del terminale, che dovrebbe disporre di un blocco RAM di 3GB, oltre che di uno storage interno di 32GB. Le dimensioni delammonterebbero a 145,96 x 70,56 mm.Questo è tutto quello che sappiamo sul conto del, che potrebbe anche più semplicemente essere il nome in codice del2.2, eventuale erede dell'attuale2.1. In ogni caso, è ipotizzabile si tratti di un dispositivo entry-level, dal prezzo ...

OptiMagazine : Presto il #NokiaWasp: che tipo di device sarà? - pcexpander : Presto le Tendenze di YouTube saranno più varie e meritocratiche per i creatori di contenuti #pcexpander #cybernews… -