GP Spagna | prima sessione di prove

F1 - Gp Spagna Vettel all attacco 'Dobbiamo fare più punti il prima possibile' : Ci manca qualcosa ma nel complesso il pacchetto che abbiamo è abbastanza buono', afferma il quattro volte campione del mondo che non si lascia demoralizzare dal confronto con le prime quattro gare ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Spagna - gli azzurrini di Carmine Nunziata a caccia del primato del gruppo D : Torna in scena, domani alle ore 20 all’UCD Bowl di Dublino, la Nazionale italiana Under17 di Calcio di Carmine Nunziata, impegnata nella fase finale degli Europei 2019 di categoria. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Germania e l’Austria, hanno messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale ma sul rettangolo verde irlandese si giocheranno le loro chance di primato del girone D contro la Spagna. Un match non facile ...

Diretta Marc Ribas - 4 Ristoranti Spagna : stasera la prima puntata : Da stasera su Sky Uno partirà la versione spagnola di 4 Ristoranti, il noto cooking game condotto nella versione italiana dallo chef Alessandro Borghese. Nella produzione iberica, invece, ritroveremo Marc Ribas, noto chef e conduttore televisivo di TV3, il principale canale televisivo pubblico della comunità della Catalogna (Televisió de Catalunya). Cambia il paese, ma la formula della gara sarà sempre la stessa: quattro Ristoranti (appartenenti ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Austria 2-1. Azzurrini ai quarti - ma per il primato bisognerà battere la Spagna : L’Italia batte per 2-1 l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17 di Calcio e conquista il passaggio ai quarti di finale: gli Azzurrini per vincere il Girone D però dovranno battere la Spagna, che ha una miglior differenza reti rispetto alla nostra selezione. In gol per l’Italia Esposito (su rigore) e Panada, per l’Austria finisce sul tabellino marcatori Pross. Nel primo tempo ...

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna a Tarragona - anticipazioni della prima puntata : ... andrà in onda la prima puntata dello show condotto dal celebre chef e conduttore televisivo Marc Ribas , che sarà sicuramente in grado di farci appassionare al mondo e alla tradizione della cucina ...

MotoGp - prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti : la griglia di partenza del Gp di Jerez : Il pilota francese conquista la prima pole in MotoGp battendo il record di precocità di Marquez, che chiude terzo dietro a Morbidelli Grande giornata a Jerez per il team SIC Petronas Yamaha, riuscito sorprendentemente a piazzare i propri due piloti davanti a tutti in qualifica. AFP/LaPresse Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo ottenendo la prima pole in carriera, battendo tra l’altro il record di precocità di Marc Marquez. Il ...

Alex Rins - MotoGP GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGP a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

Elezioni in Spagna - l'ultradestra entra per la prima volta in Parlamento. Socialisti primi : Ondata sovranista in Spagna dove si è votato per le politiche. Secondo il primo exit poll i Socialisti sono in testa davanti ai popolari, poi Ciudadanos, Podemos e Vox. Stando ai calcoli della tv spagnola sulla base di un sondaggio a campione, i Socialisti del Psoe otterrebbero il 28,1 per cento di

Ponti di Primavera e di Pasqua : Mar Rosso - Spagna - Usa e Israele al top : Complici le temperature miti, la stagione delle vacanze estive quest'anno comincerà prima e i Ponti di Pasqua e del 1° maggio. Mar Rosso e Spagna

Pjanic al Real Madrid - dalla Spagna sono sicuri : prima scelta di Zidane : Pjanic Real Madrid- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “ABC”, il Real Madrid sarebbe pronto a puntare in maniera decisa su Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus sarebbe la prima scelta nella lista della spesa di Zidane, il quale vorrebbe il regista bosniaco per rifondare il centrocampo delle merengues. Classe, qualità e geometrie: l’attuale giocatore […] More