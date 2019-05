Francesca Fioretti mamma a tempo pieno | pomeriggio al parco con la figlia Vittoria

Francesca Fioretti in viaggio con Vittoria nel ricordo di Astori : “E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”, è stata questa la dolcissima dedica di mamma Francesca Fioretti alla piccola Vittoria Astori, a un anno dalla morte del compagno Davide, compianto calciatore della Fiorentina.La giovane mamma ricomincia a viaggiare con la sua bambina di 3 anni, dopo le avventure in giro per il mondo insieme al suo compagno di vita. Una vocazione da globetrotter nata dopo ...

Il toccante messaggio di Francesca Fioretti al suo Davide Astori. Ha aspettato più di un anno per condividere il suo dolore sui social : Si torna a parlare di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, venuto a mancare il 4 marzo 2018. Questa volta è la sua Francesca a scrivere di lui: “E poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre”. Con questa frase, la Fioretti ritorna a pubblicare su Instagram uno scatto insieme a sua figlia, Vittoria Astori, dopo poco più di un anno dalla tragica scomparsa del calciatore Davide Astori. È un passaggio importante per l’attrice, ...

Francesca Fioretti - la dedica ad Astori a un anno dalla morte : È passato poco più di un anno dalla morte di Davide Astori, 14 mesi da quel 4 marzo 2018 in cui il calciatore è morto improvvisamente e tragicamente, di notte, per una crisi cardiaca. Davide ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei suoi tifosi, dei suoi amici, e di Francesca e Vittoria, le donne della sua vita. E Francesca Fioretti, modella e attrice, che con Davide aveva scoperto un mondo fatto di amore, complicità, viaggi avventurosi per il ...

Francesca Fioretti a un anno dalla morte di Davide Astori : ‘Parlare di lui al passato è impossibile’ : A poco più di un anno dalla morte di Davide Astori torna a parlare la compagna Francesca Fioretti. Era il 4 marzo del 2018 quando il capitano della Fiorentina si spense all’improvviso lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio e chiaramente nella vita della sua famiglia. “Gli amici mi domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’ e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a ...

Francesca Fioretti su Instagram : la vita dopo Davide Astori. Senza dimenticare mai : Francesca Fioretti sul suo profilo Instagram pubblica un post per ricominciare a vivere. Il 4 marzo 2018 Davide Astori, il suo compagno e papà di sua figlia Vittoria, l’ha lasciata per sempre e all’improvviso. Con la morte di Astori, il suo viaggio è stato interrotto, parafrasando un verso di Alda Merini che Francesca ha ripreso sui social. Ma ora è il tempo di reagire. E lei ricomincia dal teatro. Sulla sua pagina Instagram posta ...

Davide Astori - la compagna Francesca Fioretti : “Io trattata come vedova di serie B - mi hanno bloccato le carte di credito” : “Gli amici i domandano: ‘Ma il 4 marzo hai dormito?’, e io penso che per me è 4 marzo ogni giorno. Quattro marzo quando mangio, 4 marzo quando vado a dormire, 4 marzo quando compro un biglietto di treno, organizzo un viaggio e penso che accanto a me Davide non ci sarà più”. A raccontarlo in un’intervista a Vanity Fair è Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel sonno ...

Francesca Fioretti : «Mi è caduta addosso una tragedia - ma la vita continua» : Un mondo che per Davide aveva assunto le forme i colori dell'amore, quello verso la moglie, Francesca Fioretti, e la figlia Vittoria. L'ex concorrente del Grande Fratello, in un'intervista rilasciata ...

