Fame di cultura con Solstizio

Atletica – Prestigioso riconoscimento per Giusy Versace : l’atleta nella “Hall of Fame della Cultura sportiva” di Matera : Giusy Versace entra nella “Hall of fame della Cultura sportiva” di Matera Quello che si è appena concluso è stato un weekend molto intenso per Giusy Versace. Dopo aver inaugurato venerdì 8 marzo “Wall of Dolls” di Ca’ Pesaro a Venezia, il muro simbolico di bambole per dire basta alla violenza sulle donne, l’atleta paralimpica e parlamentare ha poi raggiunto Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, per ricevere nella giornata di sabato ...