F1 | Classifica FP2 GP Spagna 2019 | monologo Mercedes | 3° Leclerc a 3 decimi da Bottas La

(Di venerdì 10 maggio 2019) Se nei fine settimana precedenti laaveva scelto di nascondersi nel corso del venerdì, oggi la scuderia di Brackley ha voluto mandare un messaggio ai rivali, chiudendo al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio didi Formula Uno. La Ferrari, come ampiamente anticipato, ha deciso di portare un nutrito pacchetto di aggiornamenti in Catalogna (nuovo motore endotermico e ala anteriore) per cui la scuderia di Brackley ha voluto mettere le cose in chiaro. Su un tracciato del Montmelò baciato da sole (anche se con la presenza di diverse nuvole innocue) e temperature elevate, Valtterisi ripete dopo il miglior tempo messo in mostra in mattinata, facendo segnare un eccellente 1:17.284 con gomma soft. Alle sue spalle il compagno di team Lewis Hamilton in 1:17.333 ad appena 49 millesimi. Terza posizione per Charles(Ferrari) in 1:17.585 ...

