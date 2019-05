Ciclismo | lo sfogo di Moscon | ‘Mi sono fidato dei preparatori | in squadra molti non vanno’

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il 2019 di Giannisi sta risolvendo in una delusione dietro l’altra. Il corridore trentino della Ineos non ha mai trovato le giuste sensazioni in corsa inanellando una serie di cadute, ritiri e prestazioni anonime. Le difficoltà in cui si è ritrovato hanno convinto lo staff tecnico del team a toglierlo dalla formazione per il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti principali della sua stagione.tornerà a correre al Giro di California per cercare poi il riscatto nel prosieguo della stagione, ma intanto si è lasciato andare ad un amaroche ha chiamato in causa la, la preparazione e le scelte fatte per lui e a cui si è adeguato.: ‘Non ero convinto dell’altura’ Dopo l’eccellente finale di stagione del 2018, Gianniriponeva grandi speranze in questa nuova annata, corroborate anche da un inverno senza intoppi ed infortuni. Invece il corridore trentino ...