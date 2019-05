Appello a governo | agire su cantieri

Gran Sasso - Appello Regione a Governo : L'Aquila - Valutare se vi siano condizioni per lo stato di emergenza e nominare un commissario con "pieni poteri e risorse per sciogliere tutti i nodi e mettere in sicurezza il sistema". Lo chiede al Governo la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta approvata oggi, per l'area del Gran Sasso. Al mondo, ricorda il governatore Marco Marsilio, "non c'è altro luogo in cui un traforo autostradale nasconde ...

(VIDEO) Giorgia Meloni e il suo Appello agli italiani : “Un governo senza i 5 Stelle - dateci una mano” : Giorgia Meloni lancia un appello al popolo italiano per avere margini per un governo senza Movimento 5 Stelle “Non ho niente di cui redarguire, il lavoro per costruire un’alternativa, se gli italiani il 26 maggio ci daranno una mano ci saranno i margini per un governo senza M5s”. Lo ha detto il leader di Fratelli … Continue reading (VIDEO) Giorgia Meloni e il suo appello agli italiani: “Un governo senza i 5 Stelle, dateci una ...

Libia - nel vuoto l'Appello per il cessate il fuoco. Il governo di Serraj : 'No alla tregua - via da Tripoli le truppe di Haftar' : Intanto proseguono gli scontri a sud della capitale. Intesa fra Italia e Francia: per la Libia occorre una soluzione politica. Vertice fra i due paesi la prossima settimana

"Sulla Libia serve il dialogo con Macron". L'Appello di Fassino al governo : Al direttore - Presidente Conte, in queste settimane Lei è impegnato – insieme al ministro Moavero – a cercare di evitare che la crisi libica volga al peggio. Una crisi che si trascina da anni senza che la comunità internazionale sia riuscita finora a mettere in campo un’azione utile a una soluzione

Paolo - chef di 21 anni - è il più giovane malato di sla d’Europa. L’Appello al governo : “Aiutatemi” : L'appello di Paolo Palumbo, che a soli 21 anni è il più giovane malato di Sla d'Europa, alle istituzioni affinché possano aiutarlo a sottoporsi in Israele ad una terapia sperimentale, nota con il nome di "Brainstorm", da rendere poi disponibile anche in Italia: "La mia vita è nelle vostre mani". Il ministro Giulia Grillo assicura: "Faremo il possibile".Continua a leggere

La voce della Politica Radio Radicale - Bardi : 'Mi unisco all'Appello : il Governo torni sulla sua decisione : Radio Radicale, Bardi: 'Mi unisco all'appello:il Governo torni sulla sua decisione' "La presenza di Radio Radicale nel panorama editoriale italiano rappresenta una voce libera oltre che un vero ...

Cosa serve alla Difesa. L'Appello dell'industria al governo : ... dobbiamo dare ai clienti la certezza che il prodotto sarà garantito sempre, e questo è ovviamente legato alla politica internazionale del Paese". IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI Non ha dubbi neanche ...

Formula 1 – Sticchi Damiani lancia l’Appello al governo : “l’autodromo di Monza rischia di scomparire - servono 60 milioni” : Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, ha fatto un appello al governo italiano per destinare i 60 milioni utili all’ammodernamento dell’Autodromo di Monza prima che questo venga escluso dal calendario di F1 Da diversi mesi a questa parte, ACI sta trattando con Liberty Media per rinnovare il contratto che permetta al Gran Premio d’Italia di ‘proteggere’ il proprio posto nel calendario di F1. Fin qui però, ogni ...

Raddoppio autostradale Ragusa-Catania : Appello al Governo nazionale : L'appello al Governo nazionale del sindaco di Ragusa Peppe Cassì sulla vicenda del Raddoppio autostradale della Ragusa-Catania.

Smartphone alla guida : bocciamo senza Appello il Governo per la modifica del Codice della Strada : Consideriamo decisamente intollerabile che la Maggioranza preveda un alleggerimento delle sanzioni per chi viene fermato con lo Smartphone alla guida Prosegue l’iter per l’approvazione del testo del nuovo Codice della Strada che è stato messo a punto in Commissione Trasporti dal Governo Giallo-Verde. Nel corso di questa settimana il testo arriverà al cospetto di tutti i gruppi parlamentari, mentre per l’approdo alla Camera dei Deputati ...

Rifiuti : CAppello (M5s) - ‘In Sicilia alla conta dei fallimenti del Governo del nulla’ : Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "In Sicilia siamo alla conta dei fallimenti, con un Governo del nulla che continua a collezionare fallimenti su fallimenti. Mi chiedo quando Musumeci si renderà conto di un fallimento ormai conclamato che continua a produrre effetti negativi sulla nostra isola". A dirlo

Appello per un cambiamento al governo : Ormai è chiaro a tutti che la recessione non è ancora finita e che, nella migliore delle ipotesi, il 2019 sarà a crescita zero. Per l’anno in corso ormai c’è poco da fare. I problemi riguardano il 2020. Il rischio è che il paese entri in una spirale avversa, di debito pubblico fuori controllo, croll

Bollette giù da aprile - il M5s prova a metterci il cAppello (ma il governo non c'entra nulla) : E' la stessa Arera a spiegare che la riduzione delle tariffe è dovuta "alla contrazione dei prezzi delle materie prime"...