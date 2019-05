Migranti - Almeno 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia. Pescherecci salvano 16 persone : almeno 70 Migranti sono annegati, oggi, a causa dell’affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici finora i sopravvissuti, salvati da Pescherecci nella zona. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap. I Migranti, di origine subsahariana, sarebbero partiti dalla Libia e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero ...

Iraq : attacco al mercato - Almeno 7 morti : ANSA, - BAGHDAD, 9 MAG - Un attentatore suicida si è fatto esplodere in un affollato mercato del distretto a maggioranza sciita di Sadr City, a Baghdad, causando almeno 7 morti e 16 feriti. Lo ...

Bomba al santuario sufi - Almeno 10 morti : ANSA, - ISLAMABAD, 8 MAG - E' stato un attacco suicida quello sferrato contro le forze di sicurezza pachistane di guardia a un santuario sufi a Lahore. Il bilancio è di almeno 10 morti e oltre 20 ...

È esplosa un’autocisterna in Niger - ci sono Almeno 58 morti : Un’autocisterna che trasportava carburante si è ribaltata ed è esplosa vicino all’aeroporto di Niamey, la capitale del Niger, provocando la morte di almeno 58 persone. Molte delle persone coinvolte dall’esplosione si erano avvicinate all’autocisterna dopo il ribaltamento – avvenuto in

Aereo prende fuoco a Mosca : Almeno 41 morti : Un terribile incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Mosca, in Russia. Un Aereo, mezz´ora dopo il decollo, ha dovuto far rientro nell'aeroporto Sheremetyevo (poco fuori Mosca) dal quale era...

