Al Teatro dei Varii di Colle gli spettacoli dei ragazzi del Primo Comprensivo

Il Teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Fellini - la dolce vita di Federico al Teatro dei Rinnovati di Siena : Nell'ambito della IX edizione di “Danza Excelsior”, Festival Internazionale organizzato dal Balletto di Siena G.A.Ateneo della Danza diretto dal ballerino e coreografo Marco Batti, si sono alternati sul palcoscenico dei Rinnovati capolavori ballettistici che hanno fatto il pieno di applausi durante i tre giorni dal 26 al 28 aprile 2019. Applausi e gradimento del pubblico Patrocinato dal Comune di Siena, dalla Fondazione Toscana Spettacolo, dalla ...

Arriva a Milano - al Teatro San Babila - "Ultimi" dei Beat Five : Protagonisti della performance, tratta da una storia vera, i Beat Five : quintetto vocale nato nel 2011, caratterizzato da una polifonia vocale che trasforma le loro esibizioni in spettacoli ...

Napoli - raid dei vandali al San Ferdinando : oltraggio al Teatro di Eduardo De Filippo : Bacheche di vetro in frantumi, lampioni rotti, panchine e alberi distrutti: ennesimo oltraggio con un raid vandalico a Pasqua contro il teatro San Ferdinando e piazza Eduardo De Filippo....

'Muovere Utopie' : Trasparenze Festival del Teatro dei Venti. Quando il teatro si integra con il territorio : Composto da un programma di16 spettacoli, 8 laboratori aperti al sociale, 2 concerti, 3 residenze del progetto Cantieri, 12 sedi di attività, la partecipazione di 22 tra artisti, compagnie italiane e ...

Palermo - la riapertura del Teatro Bellini come opportunità di rilancio dei giovani artisti : È ufficialmente tornato in attività, da venerdì 19 aprile, il Teatro Bellini situato nell'omonima piazza a Palermo, dalla volontà della proprietaria del Teatro, Carla Lo Bianco, e della cooperativa turistica “Terradamare”. Un Teatro che torna alla comunità L'obiettivo principale della riapertura dello storico Teatro palermitano è quello di permettere la fruizione dello stesso alla comunità: «La proprietaria del Teatro, Carla Lo Bianco, aveva ...

Le canzoni dei Genesis giovedì al Teatro al Parco con i The Cage : giovedì torna in scena a Parma la musica dei Genesis. I The Cage dopo due anni di assenza dai palchi della loro città tornano con un nuovo show ospitati dalle storiche mura del Teatro Al Parco, presso ...

"We will rock you" - il musical dei Queen al Teatro Regio : "Che emozione" - INTERVISTA : We will rock You " Il musical arriva al Teatro Regio di Parma, a chiusura di un tour eccezionale nei teatri italiani, domani 11 aprile. Dopo 12 anni di scena a Londra e oltre 2700 spettacoli, il musical torna nei teatri italiani in una nuova edizione totalmente rinnovata. Sotto la direzione di Tim Luscombe, la […] L'articolo "We will rock you", il musical dei Queen al Teatro ...

Milano. La passione dei T-Roosters per la black music sabato allo Spazio Teatro 89 : L’ultimo appuntamento della rassegna “Milano Blues 89”, organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano, è in programma sabato 6 aprile

Spettacoli. Al Teatro dei Filodrammatici di Faenza va in scena "A volte la cicogna" : La nuova sfida della Filodrammatica Berton si chiama "A volte la cicogna", spettacolo che andrà in scena da sabato 30 marzo con testo di Luigi Antonio Mazzoni, adattamento e regia di Rita Gallegati. ...

Parco dell’Etna : nasce il “Teatro dei Miti” - nuova esperienza turistico-didattica in Sicilia : La Storia della Sicilia, tra educazione e intrattenimento, diventa un viaggio interattivo alle pendici del Vulcano: nasce a Zafferana Etnea il “Teatro dei Miti”, una struttura dedicata alla mitologia in chiave ludico-didattica. L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti “Casa delle Farfalle”, “Museo dell’Etna” e “Planetario”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione ...

Earth Hour 2019 : a Palermo si spengono le luci di uno dei simboli della città - il Teatro Massimo : Anche quest’anno Palermo spegne le luci della facciata del Teatro Massimo a Piazza Verdi per l’Ora della Terra 2019. Parteciperanno all’evento Enzo Mancuso con i suoi pupi siciliani, Paolo Zarcone con la sua chitarra e al buio splenderà la bandiera del Panda. Appuntamento sabato 30 marzo ore 20:30, in piazza Verdi antistante Teatro Massimo. Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido ...

'Il lago dei cigni' di Pëtr Il'i ajkovskij - in scena al Teatro San Carlo : Orario spettacoli sabato 30 marzo 2019, ore 19.00 - Turno A domenica 31 marzo 2019, ore 17.00 - Turno F martedì 2 aprile 2019, ore 20.00 - Turno C/D mercoledì 3 aprile 2019, ore 18.00 - Turno B IL ...

Crisi Teatro San Carlo - De Luca apre : «Pronti a sponsorizzazioni dei privati» : «Ieri ho parlato del San Carlo con il presidente di Confindustria Enzo Boccia. La Regione coinvolgerà per il teatro anche gruppi imprenditoriali nazionali, pubblici e privati. Stiamo...