Volete essere i primi ad acquistare OnePlus 7 Pro? Potete farlo nel Pop-Up di Roma il 18

Se Volete fare Musica - siate unici - anche a costo di non essere capiti al primo ascolto : Sarà che sono cresciuto nel quartiere sbagliato. Sarà che certe attitudini uno se le ritrova lì, scritte nel DNA. Sarà quel che sarà, ma sin da quando ero piccolo io ho sempre ritenuto che essere uguale a tutti gli altri non è che fosse questa gran cosa. Forse perché, appunto, sputato per sbaglio in un quartiere altoborghese, causa terremoto del '72 che aveva distrutto la nostra casa nel centro storico, allora popolare, e le case vuote ...