Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019)dailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra i negozi di cannabis Light nuovo fronte di scontro tra lega e Movimento 5 Stelle Matteo Salvini da Pesaro lancia la crociata Da oggi comincio guerra dice via per via negozio per negozio quartiere per quartiere città per città che annuncia che è in corso la chiusura di cannabis shop a Macerata Porto Recanati e Civitanova Marche oggi stesso manderà una ti va con questa indicazione annullato intanto a Torino il Festival Internazionale della Canapa Ma sabato prossimo astile era la Million marijuana March Di Maio dichiara folle pensare che siamo a favore della droga a lei gli ha dopo gli ultimi sondaggi che danno i ripresa il MoVimento 5 Stelle picciotto segretaria all’interno sibilia di Chiara non capisco perché chiuderli e primi denunciati per le ...

romeoagresti : #Inter, pressing totale su #Conte: contatti anche nelle ultime ore ?? ?? - amnestyitalia : Un funzionario egiziano dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ha raccontato di aver preso parte al sequestro di G… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… -