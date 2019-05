Superbike Imola 2019 | il paddock aperto dà il via alla grande festa

Superbike - Yamaha a Imola tra conferme e riscatti : Yamaha Factory terza forza del campionato Il primo terzo di stagione è stato positivo per il team Factory Yamaha, diretto in pista da Paul Denning. Sia Lowes che Van der Mark sono andati ripetutamente ...

Superbike - Imola. La sfida Ducati-Kawasaki arriva in Italia : Alvaro Bautista, 11 gare, 11 vittorie con la Ducati, ha letteralmente monopolizzato il primo terzo di stagione del Mondiale Superbike, facendo la differenza e il vuoto alle sue spalle tanto che il ...

Superbike - Il Team Aruba Ducati pronto al round di Imola : le sensazioni di Bautista e Davies : Il Team Aruba.it Racing " Ducati, con Álvaro Bautista e Chaz Davies, si prepara per la gara di casa, il quinto round del Mondiale SBK sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Il Campionato Mondiale ...

Superbike – Il Team Aruba Ducati pronto al round di Imola : le sensazioni di Bautista e Davies : Il Team Aruba.it Racing – Ducati, con Álvaro Bautista e Chaz Davies, si prepara per la gara di casa, il quinto round del Mondiale SBK sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Il Campionato Mondiale Superbike 2019 arriva al suo quinto appuntamento su tredici, questa volta a Imola, sul leggendario tracciato cittadino che continua a scrivere capitoli importanti nella storia di automobilismo e motociclismo moderno. Dopo undici vittorie su ...

Superbike - GP Italia 2019 : il programma del week-end a Imola. Orari e come vedere le gare in tv e streaming : Mancano ormai solo due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’Italia 2019, quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie fa tappa a Imola da venerdì 10 a domenica 12 maggio per il primo dei due appuntamenti previsti sul suolo nostrano nel calendario della stagione 2019. Per gli appassionati Italiani di motori e della categoria si tratta di un evento ...

Superbike - round Italia : cinque Ducati ad Imola : "Sono molto contento di tornare a far parte del Campionato del mondo Superbike. Non è stato facile realizzare questo progetto " aggiunge Zanetti -, abbiamo lavorando tanto e, alla fine, siamo ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Torna il Mondiale Superbike 2019, e lo fa con la tappa di Imola per il Gran Premio d’Italia. Sul circuito del Santerno tutto è pronto per un fine settimana di capitale importanza per la Ducati che, oltre a correre in casa, cercherà con Alvaro Bautista di piazzare l’ennesimo filotto per chiudere in largo anticipo i discorsi a livello di titolo iridato. Jonathan Rea sarà in grado di opporsi o lascerà ancora una volta campo allo ...

Superbike - Ducati e Bautista ok nei test di Imola : i risultati : In vista del quinto round del Campionato Mondiale Superbike , atteso all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 10 al 12 maggio per la prima delle tue tappe italiane, la seconda a Misano in giugno,...