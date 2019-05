Stupro 15enne | bolzanini manifestano

Stupro di una 15enne a Bolzano : due sospettati fermati e subito rilasciati : Sono stati prima fermati e successivamente rilasciati i due uomini inizialmente sospettati di aver violentato una ragazza di 15 anni di Bolzano: fin dai primi approfondimenti investigativi infatti è stato chiaro che non avevano avuto nessun ruolo nella vicenda. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la giovane tornava a casa da scuola in bicicletta.

