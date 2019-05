Pitbull aggredisce sorelline | grave bimba 18 mesi

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) Duedi 18e 12 anni azzannate dal cane di famiglia, che non aveva mai dato particolari segnali di aggressivita'. Sconcerto a Santhia', a una ventina di chilometri da Vercelli, dove undi quattro anni ha aggredito le piccole, ferendo in modoladi un anno. Un altro caso a Mondragone (Caserta) dove una donna di 85 anni e' stata aggredita, nel cortile di casa, da duedella nipote: e' ricoverata in prognosi riservata per le profonde lesioni alla testa e a un braccio. A Santhia' l'attacco dele' avvenuto in un appartamento di via Virgilio; in casa c'era solo la mamma delle due bimbe, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Assente, in quel momento, il padre. Ad avere la peggio e' stata la piu' piccola delle figlie, azzannata al volto; trasportata d'urgenza in elicottero al Regina Margherita di Torino, e' stata sottoposta ad un intervento ...

