Perché la risposta della Polizia a Roberto Saviano dovrebbe farci paura sul serio (Di giovedì 9 maggio 2019) Se la risposta dell’account ufficiale della Polizia di Stato a Roberto Saviano non vi causa alcun tipo di ansia e non vi mette a disagio, allora avete un problema. Anzi, abbiamo un problema. Perché la questione non riguarda Saviano, ma la nostra sicurezza di manifestare il dissenso, di criticare e lottare per ciò che riteniamo giusto.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 9 maggio 2019) Se ladell’account ufficialedi Stato anon vi causa alcun tipo di ansia e non vi mette a disagio, allora avete un problema. Anzi, abbiamo un problema.la questione non riguarda, ma la nostra sicurezza di manifestare il dissenso, di criticare e lottare per ciò che riteniamo giusto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

ManlioDS : Quando ti chiedi perché #FI contrasti un provvedimento, devi solo attendere, la sua attuazione ti darà risposta. Su… - ParoleOstili : Anche noi al @SalonedelLibro ci saremo! E ci andiamo convinti perché, come dice @KelleddaMurgia, “l’assenza non ci… - CarloCalenda : Questa è l’unica risposta fessa che sei in grado di dare? C’è un numero sbagliato in quello che ho scritto? Abbiamo… -