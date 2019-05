L' editore di Altaforte al Salone del libro | L' attacco è a Salvini

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) "La pietra dello scandalo è ilsu, c'è unal ministro dell'Interno che io comunque non voglio tirare per il bavero". Cosí Francesco Polacchi, l'di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound esclusa ieri sera daldel. "Ci è stato revocato lo stand regolarmente acquistato - ha aggiunto Polacchi - è inaccettabile e adiremo a vie legali, vogliamo andare davanti a un tribunale. Le mie dichiarazioni sono solo una scusa utilizzata per estrometterci, ritengo di essere stato denunciato per un reato di opinione, sono disponibile a incontrare i magistrati in Procura per chiarire la mia posizione".

HuffPostItalia : L'editore di Altaforte Francesco Polacchi indagato per apologia al fascismo - c_appendino : Come Città di Torino e Regione Piemonte abbiamo formalmente chiesto al #SalonedelLibro che venga rescisso il contra… - repubblica : L'editore di Altaforte: 'Non mi piego, alle 10 sarò al Salone per aprire lo stand' -