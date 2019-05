Lazio | occhi su un mediano croato

calciomercato

(Di giovedì 9 maggio 2019) Secondo Il Corriere dello Sport , lasta seguendo il 27enneJosip Vukovic , che gioca in Portogallo nel Maritimo. Sarebbe un acquisto low cost : non oltre 5 milioni di euro.

matteosalvinimi : Ancora negli occhi le emozioni di ieri in giro per il Lazio, buongiorno Amici! - pskipper16 : RT @matteosalvinimi: Ancora negli occhi le emozioni di ieri in giro per il Lazio, buongiorno Amici! - DiPrimaGianluca : RT @matteosalvinimi: Ancora negli occhi le emozioni di ieri in giro per il Lazio, buongiorno Amici! -