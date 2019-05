Il Papa | Chi scarta i rom è un cittadino di seconda classe

Papa Francesco ha emesso una legge contro gli abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha pubblicato una nuova legge valida per tutta la Chiesa cattolica che impone a vescovi, sacerdoti e chiunque assuma un ministero all’interno della Chiesa di segnalare gli abusi sessuali alle autorità ecclesiastiche. «I crimini di abuso sessuale offendono

Papa incontra la comunità rom e sinti : ‘È cittadino di seconda classe chi scarta altri’ : Papa Francesco ha incontrato 500 rom e sinti per un momento di preghiera promosso dalla fondazione Migrantes e dalla Cei. “È vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri”, ha detto il Pontefice. Il suo discorso alla comunità ...

Royal baby - le prime foto. Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo : «A chi somiglia?» : Mamma Meghan Markle e papà Harry hanno presentato al mondo il loro primogenito. Il Royal baby ha fatto la sua prima apparizione ufficiale oggi 8 maggio 2019, a due giorni dalla...

A chi somiglia? Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo : Il piccolo è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. «Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. «È stato un sogno», ha aggiunto, sorridente al pari di Harry. Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati ...

Giulio Berruti Paparazzato di nuovo con Francesca : e Maria Elena Boschi? : Giulio Berruti e Maria Elena Boschi news: solo un’amicizia tra i due? Colpo di scena nella presunta love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Dopo che i due si sono presentati ad un evento insieme in molti si aspettavano delle dichiarazioni ufficiali. Ma né da parte dell’attore né da parte dell’ex Ministro sono […] L'articolo Giulio Berruti paparazzato di nuovo con Francesca: e Maria Elena Boschi? proviene da ...

Francesco 'La tenerezza della Chiesa sia antidoto alla cultura dell insulto'. Le riflessioni del Papa sul viaggio in Bulgaria : Si rispettano in un mondo dove il rispetto manca tanto'. Dove trova la forza nel suo corpo e nel suo spirito per stare di fronte a tanti bambini malati? 'Non vado dalla strega, eh! Non so davvero. È ...

Papa Francesco : «La tenerezza della Chiesa è un antidoto alla cultura dell'insulto» : In un mondo in cui il rispetto manca tanto - per i bambini, gli anziani, i diritti umani e così via - questa la mistica del rispetto mi ha colpito…». Dove trova la forza nel corpo e nello ...

Picchia la figlia in strada : non voleva che uscisse col fidanzatino - papà arrestato : Picchia la figlia di 14 anni in strada: non voleva infatti che uscisse con il fidanzatino. Dopo momenti di forte tensione, che hanno richiamato sul luogo dell'aggressione diversi cittadini, il padre, ...

Papà dà fuoco all'auto con dentro la figlia di tre anni e chiude le portiere : la bimba morta bruciata viva : Ha dato fuoco all'auto in cui si trovava la figlia di appena tre anni, chiudendola all'interno dell'abitacolo e appiccando un incendio con la benzina. Per un 39enne, il più folle...

Onore a chi accoglie i migranti! Il Papa benedice pure le Ong : Papa Francesco benedice le Ong. Non solo, rende "Onore" al loro lavoro e agli sforzi compiuti in favore di migranti in fuga dalle guerre e dalla povertà. Jorge Mario Bergoglio lo ha fatto nel suo discorso ufficiale al palazzo presidenziale di Skopje, prima tappa della sua visita apostolica nel Nord della Macedonia. Si tratta di un viaggio importante, o meglio storico, essendo la prima volta che un Vescovo di Roma arriva nel Paese da quando ha ...