Guida pericolosa | multa e ritiro della patente per David Beckham

Alla Guida a folle velocità e in maniera pericolosa : in manette 22enne : Roma – Qualche giorno fa gli investigatori della Polizia di Stato hanno notato un ragazzo che, nonostante il traffico, guidava a velocita’ elevata compiendo pericolose manovre. Quando gli agenti in borghese del commissariato San Paolo sono riusciti a fermarlo, il ragazzo ha dato loro false generalita’, dichiarando di non avere i documenti al seguito. All’interno dell’autovettura c’era la fotocopia di una carta ...