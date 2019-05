Ghost Recon | Breakpoint potrebbe essere il prossimo gioco della serie di Ubisoft

L'annuncio di un nuovo Ghost Recon è atteso questo giovedì : Negli ultimi giorni i fan di Ghost Recon di tutto il mondo hanno sono stati col cuore in gola a causa di alcuni rumor riguardo L'annuncio di un nuovo titolo della famosa saga di Tom Clancy. Oggi queste voci sono state finalmente confermate da parte di Ubisoft, che ha annunciato un evento dedicato, fissato per giovedì 9 maggio dalle 20:30.La compagnia ha dato la notizia tramite un post sul canale Twitter del gioco ed ha invitato tutti i fan a ...

Ubisoft ci lascia indizi sul un nuovo annuncio di Ghost Recon? : Un nuovo sito web legato ad una società fittizia appartenente all'universo di Ghost Recon è andato online, il che potrebbe essere un chiaro indizio di un possibile ritorno del franchise.Sul sito in questione viene citato un annuncio relativo al prossimo 9 maggio, e mentre l'E3 si fa sempre più vicino mosse come queste non sono da sottovalutare in quanto i diversi publisher sono soliti anticipare qualcosa dei loro programmi per la fiera. ...