Ghost Recon Breakpoint annunciato ufficialmente | Trailer | Modalità | Beta e molto altro

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo il leak di questa mattina arriva l’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, il nuovo capitolo della seriesi chiamerà, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli e il primo. SOPRAVVIVI COME UNè uno sparatutto militare ambientato in un mondo aperto, ostile e misterioso, giocabile in solitaria o in cooperativa per quattro giocatori. MONDO E STORIA SCOPRI UN ARCIPELAGO VARIO E MISTERIOSO – Da qualche parte nel sud del Pacifico si trova il remoto arcipelago di Auroa, una vasta terra con diversi climi e ambienti che spaziano da fiordi e picchi innevati fino a paludi e distese di lava. CO-OP INTEGRATA NEL MONDO APERTO – Sia per partite in solitaria, sia insieme a un massimo di tre alleati in co-op, puoi guidare una vasta gamma di veicoli terrestri, marittimi e ...

