Costanza Caracciolo... come è cambiata la vita con sua figlia

“Io e Bobo condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro – ha raccontato -. Ma faremo una festa”. E in vista del trasferimento negli Stati Uniti i due sono pronti ad allargare la famiglia: “Appena ci stabilizzeremo, penseremo al maschio – ha aggiunto -. Credo che a Christian piacerebbe. E anche a me”.

Durante la gravidanza e subito dopo il parto, Costanza è stata vittima degli haters su Instagram, fra insulti e attacchi che l’hanno fatta molto soffrire, ma che non sono riusciti a scalfire una corazza che si è creata da quando, appena 18enne, salì sul bancone di Striscia la Notizia: “Diventare popolare così giovane è stato un rischio, mi sentivo insicura e non riuscivo ad abituarmi alle critiche – ha confidato -. Poi ho imparato a non farmi sovrastare. È vero il pregiudizio esiste ma stare sul bancone di Striscia è un privilegio”.

La piccola, venuta alla luce lo scorso 18 novembre, ha cambiato per sempre l'esistenza dell'ex Velina, che si divide fra la famiglia e il lavoroinfluencer su Instagram, organizzando il trasferimento negli Stati Uniti. Vieri infatti da cinque anni vive a Miami e presto la piccola Stella, che è nata nel nostro Paese, potrebbe volare in America per crescere lì."Stiamo pensando di trasferirci tutti in settembre – ha svelatoal settimanale Grazia -. Quando nasce un figlio pensi più alla qualità della suache alla tua. Bobo è molto premuroso ed è giusto che abbia la bambina accanto".L'arrivo di Stella ha rappresentato un punto di svolta nell'amore fra la modella siciliana e l'ex calciatore, segnato da un aborto spontaneo che li aveva fatti soffrire molto. Dopo la nascita della piccola, la coppia si è sposata in gran segreto. Un matrimonio intimo e riservato a pochi, vissuto lontano dai social e dalle telecamere.