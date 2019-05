Come incarnare il perfetto dandy contemporaneo

gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Anche quest'anno, e forse ancora più delle scorse edizioni, il Met Gala ci ha fatto sognare con una ricca parata di look memorabili, in piena armonia con il tema Camp ispirato alla mostra inaugurata durante l'evento. Tuttavia, nonostante la grande maggioranza degli outfit apparsi sul tappeto rosso fossero stravaganti e fuori dalle righeda manuale, c'è chi ha interpretato l'edonismo sfrenato della serata in maniera più classica e sobria: uno di questi è stato l'attore Benedict Cumberbatch, apparso al Metropolitan Museum of Art di New York nelle vesti di un. L'interprete di Doctor Strange ha indossato un completo total white di Labassa Woolfe, personalizzato per l'evento, accompagnato da un cappello fedora, mocassini con decorazioni ricamate e un accessorio old style in piena regola: il bastone da ...

