Alexi Sanchez torna nel mirino dei nerazzurri | ma non solo

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez rompe con il Manchester United : l’agente lo propone ai nerazzurri : Alexis Sanchez sempre più lontano dal Manchester United: l’agente Fernando Felicevich lo ha proposto all’Inter In estate l’Inter si prepara, sperando nei soldi provenienti dal piazzamento Champions League, ad una possibile rivoluzione del suo pacchetto offensivo. Icardi è già dato per partente da diverso tempo, specialmente dopo la rottura legata alla fascia da capitano. Anche Ivan Perisic però potrebbe lasciare il club ...

Mercato Inter - blitz in Inghilterra : si tenta il colpo Alexis Sanchez : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il rush finale con l’intenzione di concludere la stagione al terzo posto e la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare la prossima stagione ed anche per le questioni di Mercato. Secondo quanto riporta “The Independent” nel mirino è finito Alexis Sanchez, il Nino Maravilla sembra destinato a lasciare il Manchester United in estate. Il ...

«L'Inter offre ad Alexis Sanchez una via d'uscita» : ROMA - Cambiano gli allenatori, cambiano dirigenti e presidenti, eppure in casa Inter starebbe tornando prepotentemente di moda un vecchio pallino, quell' Alexis Sanchez visto sbocciare nell' Udinese ,...

United : Alexis Sanchez torna a disposizione : L'ex Alexis Sanchez è la novità principale nell'elenco dei convocati del Manchester United dall'allenatore Ole Gunnar Solskjaer per la sfida di ritorno dei quarti di Champions in programma domani sera ...

Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Diretta tv : torna Alexis Sanchez : Probabili formazioni Barcellona Manchester United: al Camp Nou si gioca il ritorno dei quarti di Champions League, Solskjaer ritrova Sanchez e Matic.

Alexis Sanchez e quel rifiuto alla Juve : ora il cileno si offre - che boomerang! : Un accordo praticamente pronto con l'Arsenal per puntare su un Alexis in grande crescita, considerato uno dei migliori attaccanti esterni al mondo in quel momento; a rifiutare è stato proprio Sanchez,...

Calciomercato Juventus - mirino su Icardi e Alexis Sanchez : Paratici studierebbe il colpo : Il Calciomercato della Juventus si muove in attacco. Un anno dopo il super colpo Cristiano Ronaldo, Paratici è pronto a regalare un altro grande giocatore offensivo ai tifosi e i due nomi caldi al momento sono Icardi e Alexis Sanchez. Le due piste non sono di certo facili ma entrambe hanno un buon punto di partenza, i giocatori sono in rotta con i rispettivi club, Inter e Manchester United, e Paratici potrebbe inserirsi per provare a chiudere le ...

Calciomercato - Alexis Sanchez ai saluti con lo United : anche il Milan si iscrive alla corsa : Alexis Sanchez si appresta a lasciare il Manchester United e in Italia molti club hanno drizzato le orecchie in vista del Calciomercato estivo Il Milan del nuovo corso targato Elliott, sta lottando per approdare in Champions League nella prossima stagione. In caso di qualificazione, il club rossonero è pronto a copiosi investimenti per rendere la squadra ancor più competitiva in vista di impegni di spessore sempre maggiore. Nelle ultime ...