WhatsApp sviluppa i suoi pagamenti digitali Al via i test a Londra

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg spiega le novità dialla conferenza deglitori F8 (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Facebook aprirà ail primo quartier generale extra-Usa diperre itramite il servizio di messaggistica. Nell’ufficio lavorerà circa un centinaio di persone. Come racconta il Financial Times (possibile paywall), la scorsa settimana Facebook ha inviato un team di ingegneri in Gran Bretagna per reclutare il personale ae Dublino e sostenere la propria iniziativa sui. I dipendenti dell’ufficio londinese didipenderanno dal quartier generale della casa madre in Irlanda. La scelta di incentrare lo sviluppo deitramitenel Regno Unito deriva da più fattori. Uno è la popolarità.negli Stati Uniti è meno usato rispetto ...

