Van der Sar | «Nessun progetto di Superlega o Champions nel weekend»

Legnano - donna colpisce con l’acido il volto dell’ex fidanzato dopo una lite. Ora il gioVane rischia di perdere un occhio : Colpito al volto con l’acido dalla ex fidanzata. Così un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano litigato in strada nella tarda serata di ieri a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora si trova in ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere come se fossimo sul diVano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

LIVE Musetti-Sinner - Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA : i due gioVani talenti italiani si sfidano per accedere al tabellone principale! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo. Musetti ha vinto ...

MARCO VanNINI - HA SPARATO FEDERICO CIONTOLI?/ Video Iene - 'Antonio non era in casa' : FEDERICO Ciontoli ha SPARATO a MARCO VANNINI? E dove era Antonio Ciontoli questa sera? Video, le novità sull'inchiesta de Le Iene con Giulio Golia.

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. AVanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

LIVE Italia-Austria - Europei Under17 2019 in DIRETTA : 1-0 - azzurri aggressivi nel secondo tempo. Di Esposito su rigore la rete del Vantaggio al 34' : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Austria, valevole per la seconda giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. L’incontro che si terrà al City Calling Stadium di Longford potrebbe consentire all’Italia di qualificarsi per i quarti di finale in caso di successo, mentre per l’Austria, dopo il 3-0 subito dalla Spagna nella prima giornata, si tratta dell’ultima ...

Luis Fabiano Galesio e il dolce addio a IVana Icardi? "Sempre con te - non importa cosa succederà" : Il calciatore Luis Fabiano Galesio, attaccante del Città di Messina e (definitivamente ex?) compagno di Ivana Icardi, ha pubblicato sulle Storie di Instagram alcune frasi per l'ex-inquilina della casa del Grande Fratello 16. La storia con la cognata di Wanda Nara, che procedeva a gonfie vele da tre anni, ha subito una frenata improvvisa per il colpo di fulmine della donna per un concorrente del reality di Canale 5, Gianmarco Onestini. ...

Van der Sar : "No alla Champions nei week-end" : 'Da parte nostra non c'è alcuna intenzione di giocare la nuova Champions nel week-end'. E' la posizione dell'Ajax, semifinalista dell'attuale torneo continentale, per bocca del direttore generale ...

ColtivaVano marijuana per venderla ai pusher : ?a Oristano 14 arresti : Francesca Bernasconi Le indagini partite dalla denuncia di uno degli spacciatori, che veniva perseguitato dai fornitori, per debiti. Tra gli arrestati anche un carabiniere Questa mattina, un maxi blitz dei carabinieri, scattato nelle province di Oristano e Nuoro, ha portato all'arresto di 14 persone, 13 delle quali sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Tra loro anche un carabiniere. I reati contestati sono quelli di ...

