SCUOLA Esame di terza media | un' opportunità anche per prof e dirigenti

ilsussidiario

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Compie 2 anni la riforma dell'di Stato del primo ciclo. Il collegio dei docenti deve fare in modo che un anno dinon sia passato inutilmente

pertuoM : In quale scuola fa l'esame?? - VietatoMorireE : RT @misaIvichipuo: Ma non è che posso fare l'esame quest'anno anche se sono in quarta? Faccio quello che posso, prendo 60 ma almeno mi levo… - GottardoSara : RT @lousmyqueen: io sinceramente vorrei semplicemente passare a giugno, non mi interessa dell'esame incombente o altro, semplicemente non v… -