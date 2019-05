Roma | Pallotta contro il Comune | ' Se i tifosi vogliono lo stadio devono sollecitare un

Stadio Roma - Pallotta : «Il Comune non ci ha ricevuto. Tifosi - aiutateci» : Pallotta CONTRO LE RADIO RomaNE: 'TRE IN BANCAROTTA, NEL RESTANO SEI' Roma, l'Arsenal piomba su Manolas Solo due giorni fa il presidente giallorosso dal palco dello Sport Decision Makers Summit a ...

Pallotta contro le radio Romane : 'Tre in bancarotta - ne rimangono sei' : ROMA - James Pallotta dichiara 'guerra' alle radio romane . Il presidente della Roma dal palco dello Sport Decision Makers Summit a Miamiha parlato del famoso ambiente romano e delle varie stazioni radiofoniche che parlano di calcio: ' Produciamo sette ore di contenuti video originali. Abbiamo anche ...

Roma - Sarri o Gasperini : pronto il rilancio di Pallotta : Che, nell'intervista a Walter Veltroni pubblicata ieri dalla Gazzetta dell Sport, firma la bocciatura definitiva al progetto sventolato a vuoto da Boston. E all'attuale rosa che, non c'è da stupirsi, ...

Conte dice no alla Roma - Pallotta ripiega su Sarri : ... grazie' alle avances dei giallorossi e lo ha rivelato nel corso di una chiacchierata con Walter Veltroni, pubblicata sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Mi sono innamorato di Roma ...

Roma - Pallotta 'Il nuovo stadio Siamo sui tempi del Colosseo...' : Roma - Mentre la Roma vede il sogno della Champions sfumare all'orizzonte , dall'altra parte dell'oceano James Pallotta torna sull'argomento che più gli sta a cuore: il nuovo stadio. Il patron ...

Stadio Roma - Pallotta ironico : “Non so quanto ci è voluto a costruire il Colosseo - ma ci stiamo avvicinando…” : Prosegue la telenovela in casa Roma per quanto riguarda lo Stadio. Il presidente dei giallorossi James Pallotta è intervenuto a Miami al forum Sport Business rispondendo, ironicamente, ad una domanda in merito: “Lo Stadio? Nessuno sa quanto ci è voluto per costruire il Colosseo, ma credo che ci stiamo avvicinando…” Poi parla anche di altro: “Le entrate da sponsorizzazioni sono aumentate grazie ad una aumentata ...

Pallotta e quell'anno vissuto a distanza. Riabbraccerà la sua Roma direttamente negli Usa : E forse sarà anche vero , perché nel 2019 e nel mondo della globalizzazione e della comunicazione, le società si possono guidare anche a distanza. Ogni tanto, però, la presenza del padrone parrebbe ...

Mourinho Roma - secondo L’Equipe ha ricevuto un’offerta da Pallotta : Mourinho Roma: – Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma. Nella mattinata una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. -> LEGGI ANCHE: Inter: senti Mourinho: “Torno ad allenare, no alla Premier” Mourinho Roma l’indiscrezione de L’Equipe secondo […] L'articolo Mourinho Roma, ...

