Pfas | via libera al tavolo ministeriale per limiti nazionali

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Unche lavorerà con urgenza per porre deiallo scarico suia catena lunga, ovvero dei composti organici che contaminano le acque. E’ il risultato di una riunione che si è svolta ieri pomeriggio al ministero dell’Ambiente, convocata dal ministro Sergio Costa alla presenza di Ispra, Snpa, Regione Veneto e direzioni tecniche. La prima riunione è prevista nei prossimi 10 giorni e ilcoinvolgerà la Regione Veneto, che è l’epicentro del casoin Italia, l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute. “Diamo una risposta immediata ai cittadini – ha spiegato Costa – Vogliamo che con urgenza vengano fissati i. Ilinoltre lavorerà anche suidei cosiddetti ‘nuovi’ con un percorso normativo e tecnico e ascoltando anche il settore ...

