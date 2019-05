Migranti | a Palermo decimo giorno di sciopero della fame per Biagio Conte

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Da dieci giorni digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che rischia di essere espulso. Continua lodi, il missionario laico, fondatoreMissione Speranza e Carità di. Da questa mattina, fratele Paul hanno messo le catene alle caviglie con l’augurio che “siano spezzate mettendo così fine alle ingiustizie”. Il riferimento è appunto alla vicenda di Paul, 51enne originario del Ghana , adal 2010 che da anni lavora come idraulico alla Missione, fondata per dare assistenza a poveri, senza tetto, malati psichici. Per cercare una soluzione che consenta a Paul di restare in Italia,ha lanciato appelli al Papa, al presidenteRepubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe. A manifestargli solidarietà sono andati il sindaco diLeoluca Orlando e l’arcivescovo Corrado ...

TgrSicilia : - ibisrosso : RT @IAmJamesTheBond: .@francescatotolo, li avverti tu quelli della ONG @ RescueMed che i libici tripolini e i migranti hanno urgente bisogn… - SoniaGrotto : RT @IAmJamesTheBond: .@francescatotolo, li avverti tu quelli della ONG @ RescueMed che i libici tripolini e i migranti hanno urgente bisogn… -