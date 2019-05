Michelle Hunziker si dà alla trap con ‘Michkere’ | dissing a Diletta Leotta | citazioni e

Michelle Hunziker - debutto da regina trap con «Michkere» : Catene d’oro, pellicce bianche, auto sportive e abbigliamento sporty: è questo il nuovo look di Michelle Hunziker. Anzi, di Michkere, così si chiama la nuova regina della trap, che allo yodel delle sue origini ha preferito il mercato più mainstream del momento, quello della trap, con un brano che si intitola proprio come il suo alter ego musicale, Michkere. «Sono troppo vera per questa scena italiana, devo parlare in ...

Michelle Hunziker replica alle critiche sulla sua "svolta trap" : “Ma stiamo scherzando? Cos’è questa buffonata?”: Michelle Hunziker si dà alla trap e il popolo dei social si scatena. Il divertente singolo “Michkere”, lanciato dalla conduttrice con la collaborazione di J-Ax, non ha convinto molti utenti e così la diretta interessata ha dovuto rispondere a tono a chi la criticava.Nell’ironico brano incriminato, Hunziker canta versi come “la mia vita ...

Video e testo di Michkere di Michelle Hunziker - trash-parodia per lanciare un nuovo programma - e ce lo meritiamo : Il mainstream ci aveva già puniti con Dolcemaro di Malgioglio feat. Barbara D'Urso, ma il sadismo si accanisce ancora sulle nostre membra stanche con Michkere di Michelle Hunziker. Ripetiamo: Michkere di Michelle Hunziker. Nulla di strano in queste 4 parole, se non fosse che troviamo la showgirl e conduttrice di Striscia La Notizia nelle vesti di una "riot grrrl" glitterata e cosparsa di bigiotteria mentre fa il verso alla trap, mentre dissa ...

Perché Michelle Hunziker ha fatto una canzone trap? : http://www.youtube.com/watch?v=WXuT9Geew7M S’intitola Michkere ed è un nuovo brano musicale dalle chiare influenze trap. Ma a cantarlo non è uno dei tanti trapper tanto in voga in questi ultimi anni nelle classifiche italiane e internazionali, bensì la nota conduttrice Michelle Hunziker. Il video che accompagna la canzone rientra nel mix di macchine di lusso, ambientazioni sfarzose e formose ballerine in abiti bizzarri tipico di altre ...

«Michkere» : Michelle Hunziker si dà alla trap (con J-Ax) : Michelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroMichelle Hunziker retroPrima di incontrare J-Ax, Michelle Hunziker era una ragazza acqua e sapone, sorridente e con la voglia di fare. A cambiare le cose, però, è stata la vicinanza con il rapper durante la registrazione di All Together Now, il nuovo programma di Canale 5 che debutterà ...

Michelle Hunziker e il 'debutto' da trapper : il singolo con J-Ax : Una nuova stella nella scena del rap italiano? Quasi. Per promuovere il programma musicale che condurrà a breve insieme a J-Ax, Michelle Hunziker si è improvvisata rapper incidendo il suo primo, e per ...

Michelle Hunziker si dà alla trap : ecco il singolo ‘Michkere’ : Michelle Hunziker si dà alla trap. Per gioco. O forse no? La svizzera, va detto, tutto quello che fa, lo fa bene. E non è una gag: credibile perfino in un ruolo che si associa in automatico a ragazzine di 20 anni, Michelle racconta in strofe trap la sua carriera, tra slip Roberta e Gabibbo. “Michkere“, questo il nome del pezzo, è nato in collaborazione con J-Ax durante le registrazioni del programma All Together Now: lei sarà la ...

Striscia La Notizia - Michelle Hunziker taglia il traguardo delle 1000 puntate : traguardo a cifra tonda quello che Michelle Hunziker taglierà stasera, lunedì 6 maggio 2019, dietro al bancone di Striscia La Notizia. Infatti, la conduttrice svizzera festeggerà la millesima puntata al comando del tg satirico che dal lunedì al sabato anticipa le trasmissioni in prima serata di Canale 5. L'esordio alla conduzione del programma avvenne in coppia con Ezio Greggio il 27 settembre 2004, giorno in cui entrarono nel cast anche ...

Striscia la notizia - Michelle Hunziker nella storia : guinness mondiale della bella svizzera : Domani, lunedì 6 maggio, Michelle Hunziker taglia il traguardo delle 1000 puntate a Striscia la notizia. La showgirl svizzera, alla sua quindicesima edizione, ha esordito dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci il 27 settembre 2004, al fianco di Ezio Greggio. La Hunziker è la conduttrice