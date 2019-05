Lo squartatore di Hollywood a processo | la storia di sangue di Michael Gargiulo

Lo squartatore di Hollywood a processo per l’omicidio della fidanzata di Ashton Kutcher : È accusato di aver ucciso con 47 coltellate Ashley Ellerin, fidanzata dell'attore, Ashton Kutcher, e altre quattro vittime. Il serial killer che ha terrorizzato Holiwood negli ultimi vent'anni sta per essere processato come pluriomicida. Contro di lui anche la testimonianza dell'ex marito di Demi Moore.Continua a leggere