Ipertensione polmonare | terapie ci sono ma bisogna ' colpire subito'

Salute : Ipertensione polmonare - a Capri il forum per “metterla alle corde” : Occhi puntati su Capri per fare il punto sull’ipertensione polmonare. Il ‘Fifth Focus on Pulmonary Hypertension‘ che si tiene sull’isola campana dal 9 all’11 maggio, all’Hotel La Palma, sotto la direzione di Michele D’Alto, fondatore e responsabile del Centro per la diagnosi e la cura dell’ipertensione polmonare all’Ospedale Monaldi di Napoli, vede la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti ...