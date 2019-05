Inter | Ranocchia | “adesso bisogna chiudere il discorso Champions”

Inter - Skriniar dopo Ranocchia. E il rinnovo è da top player : Di centrale in centrale. Ieri Andrea Ranocchia, il prossimo è Milan Skriniar. Si parla di rinnovi in casa Inter, ovvio. E la tempistica è stretta: non manca molto, l'annuncio ufficiale riguardo al ...

Ranocchia e Inter ancora insieme - il difensore rinnova fino al 2021 : Andrea Ranocchia e l’Inter continuano insieme, il difensore italiano ha infatti rinnovato il suo contratto con la maglia nerazzurra fino al 30 giugno del 2021. Ecco l’ufficialità del club nerazzurro. “Avanti insieme, perché Andrea Ranocchia e l’Inter viaggiano sullo stesso percorso nerazzurro. Ranocchia, 31 anni, è arrivato all’Inter nel gennaio 2011. E da quel giorno ha messo tutto se stesso per la causa ...

Inter : c'è l'offerta di rinnovo per Ranocchia - incertezza solo sulla durata del contratto : Nelle ultime settimane in casa Inter sono salite enormemente le quotazioni di Andrea Ranocchia. Il giocatore, classe '88, ha dato dimostrazione di un'enorme versatilità e capacità di adattarsi bene ai ruoli più diversi. Infatti, Luciano Spalletti, oltre a schierarlo nel suo ruolo naturale di difensore centrale, in diverse occasioni lo ha utilizzato anche in attacco. In particolare, da quando il 13 febbraio scorso è scoppiato il cosiddetto caso ...

Rinnovo Ranocchia : ecco l'offerta dell'Inter : Andrea Ranocchia e l' Inter ancora insieme. Come scrive il Corriere dello Sport , il club nerazzurro ha proposto il Rinnovo all'ex Sampdoria: in scadenza al termine della stagione, manca l'accordo sulla durata. Ranocchia, infatti, chiede 3 anni, l'Inter ne ha offerti 2, ma ...