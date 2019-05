Bologna | i campi estivi modello Ducati | così i bimbi entrano in fabbrica

Il Napoli indica il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il prossimo campionato : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze Uefa ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il campionato di Serie A. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Calcio e Finanza : Il Napoli dichiara il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il Campionato 2019/2020 : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il Campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il Campionato di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Bologna - cane trovato in A13 diventa campione di agility grazie a Luca : Bologna, 3 maggio 2019 - La prima volta, a lui , tremavano le due gambe; a lei , le sue quattro, sprizzavano energia. Così lei ha condotto lui ad uno strabiliante secondo posto. Due anni dopo, lui e ...

Nba a Bologna - selezioni per campioni Jr : Prevista la partecipazione dell'ex giocatore Boris Diaw, Francia, e di Don Showalter, Usa Basketball Director of Youth & Sport Development. Al camp anche Vladmir Radmanovic e Marko Milic, già ...

A Bologna mostra sul Campionissimo Coppi : Fausto Coppi mentre osserva la cuoca Nerina praparare i tortellini, la rivalità tra il 'Campionissimo' e Gino Bartali, le memorabili imprese sui pedali e le vittorie. Momenti che raccontano la storia ...

A Bologna mostra sul Campionissimo Coppi : ANSA, - Bologna, 13 APR - Fausto Coppi mentre osserva la cuoca Nerina praparare i tortellini, la rivalità tra il 'Campionissimo' e Gino Bartali, le memorabili imprese sui pedali e le vittorie. Momenti ...