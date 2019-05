Alimenti | volano i consumi di frutta e verdura | record nel 2018

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ididegli italiani sono aumentati di quasi un miliardo di chili nell’ultimo decennio facendo registrare nelildel periodo per un quantitativo complessivo nel carrello di 8,7 miliardi di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’inaugurazione del Macfrut il Fruit & Veg Professional Show di Rimini con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nell’ambito dell’incontro “Orto: innovazione, politiche e” alla sala Neri 2 – Expo Center. La spinta al consumo è avvenuta per effetto soprattutto delle preferenze alimentari dei giovani che – sottolinea la Coldiretti – fanno sempre più attenzione al benessere a tavola con smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar o anche a casa grazie alle nuove tecnologie. Se le mele a livello nazionale – precisa la Coldiretti – sono ...