Xbox One S All-Digital Edition è ora disponibile in Europa

Xbox One S All-Digital Edition arriva sul mercato italiano : Xbox One S All-Digital Edition, la prima console senza disco pensata per il gioco in digitale, è disponibile a partire da oggi sul Microsoft Store e presso i principali negozi di elettronica, al prezzo di 229,99 euro. Progettata per offrire ai giocatori nuove esperienze di gioco ispirate dall’evoluzione delle abitudini di consumo, Xbox One S All-Digital Edition offre la ...

Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge e Trials Evolution arrivano su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità : Microsoft ha recentemente annunciato che gli utenti Xbox One potranno tornare a divertirsi con Ninja Gaiden 3: Razor's Edge e Trials Evolution, grazie al suo servizio di retrocompatibilità che permette ai giocatori di godersi alcuni classici dell'era Xbox ed Xbox 360.Come riporta Gematsu, in Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, l'enigmatico Ninja Ryu Hayabusa deve combattere per la sua vita contro una potente maledizione. Sviluppato da Team Ninja, il ...

Xbox e Game of Thrones : qualcosa bolle in pentola? : È il caso di Microsoft che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter un'immagine legata al famoso mondo fantasy in costante competizione per il Trono di Spade. Il post in questione, che trovate ...

Nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

Microsoft regala quattro "spaventose" Xbox One ispirate a Godzilla : In occasione del debutto di Godzilla II: King of Monsters nelle sale cinematografiche, Microsoft ha messo in palio quattro edizioni limitate di Xbox One dall'aspetto minaccioso.Le console non sono delle varianti personalizzate con delle semplici decalcomanie, ma piuttosto presentano delle decorazioni 3D che ricordano le fattezze del celebre mostro giapponese e degli altri tre "kaiju" protagonisti della pellicola, ovvero Mothra, Rodan e King ...

Rage 2 : emergono alcuni dettagli sul supporto PC - Xbox One X e PS4 Pro : Tramite un recente comunicato, Bethesda ha svelato in cosa consisterà il supporto per le versioni PC, Xbox One X e PS4 Pro di Rage 2. Di seguito potete trovare tale comunicato:È passato quasi un anno da quando Rage 2 è stato annunciato da Walmart Canada (ah, questa fa sempre ridere)! In questo periodo l'hype per l'uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto che aumentare. In questo periodo l'hype per l'uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto ...

I migliori videogiochi in uscita a maggio 2019 su PS4 - Xbox One - Switch e PC : I videogiochi in uscita a maggio 2019 sono solo la dimostrazione più recente di quanto l'ultima annata sia stata particolarmente propizia per gli appassionati. Il 2019 continua infatti a confermarsi un anno ricco di uscite di un certo spessore, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali e remake che hanno saputo - e continueranno a fare - intrattenerci, farci riflettere, divertire ed emozionare. Su un po' tutte le piattaforme attualmente in ...

Bloodstained : Ritual of the Night è in arrivo su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia l'arrivo di Bloodstained: Ritual of the Night su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Le versioni digitali delle prime tre piattaforme saranno disponibili a partire dal 18 giugno, mentre quelle fisiche arriveranno sugli scaffali il 21 giugno. La versione per Nintendo Switch invece sarà disponibile a partire dal 25 giugno per quanto riguarda il digitale, mentre il gioco ...

Feudal Alloy : l'ispirato action adventure con strambi robot medievali controllati da pesci è in arrivo su PS4 e Xbox One : Feudal Alloy è un particolare action adventure con... robot medievali controllati da pesci! l'ispirato gioco ha già visto la luce su PC e Nintendo Switch nel mese di gennaio di quest'anno e, a breve, approderà anche su PS4 e Xbox One.Attu Games ha da poco condiviso un comunicato stampa in cui svela le date di lancio del titolo per le console di Sony e Microsoft. Feudal Alloy arriverà su PS4 il 16 maggio, mentre la versione Xbox One sarà ...

Borderlands 3 punta ai 60fps su Xbox One X : Gearbox ha confermato che Borderlands 3 sfrutterà a dovere la potenza aggiuntiva di Xbox One X, riporta VG247.com.All'evento rivelazione di Borderlands 3, il produttore di Gearbox, Chris Brock, ha dichiarato a Windows Central che lo sviluppatore prevede di sfruttare la potenza di Xbox One X.Ciò si tradurrà in una risoluzione più alta per il gioco, ma anche in un frame-rate più alto. Secondo Brock, il team sta puntando ai 60fps su Xbox One X. La ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age sbarca su Nintendo Switch e Xbox One : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è un irresistibile invito per tornare ad Ivalice, viaggio possibile oggi stesso. Il titolo è infatti uscito per Nintendo Switch e Xbox One, e Square Enix invita i giocatori a rivivere un capolavoro del passato con nuove opzioni di gioco e una nuova grafica rimasterizzata.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Square Enix: Leggi altro...

A Plague Tale : Innocence sfrutterà il 4K su Xbox One X e PS4 Pro e NVIDIA Ansel su PC : A Plague Tale: Innocence, prossimo titolo di Asobo Studio è pronto a sfruttare la potenza di PlayStation 4 Pro, Xbox One X e NVIDIA Ansel.Attraverso un comunicato stampa l'editore annuncia che A Plague Tale: Innocence sfrutterà la risoluzione in 4K delle principali console potenziate sul mercato, PlayStation 4 Pro ed Xbox One X. La versione PC del gioco invece potrà contare su NVIDIA Ansel, che permetterà ai giocatori di caricare meravigliosi ...