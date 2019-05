Taranto | abusi sessuali su una bambina di 10 anni | arrestato domestico

Taranto - accusato di abusi su una bambina di 10 anni : arrestato domestico cingalese di 54 anni : Era di casa, lavorava lì come domestico . Un uomo di 54 anni di origine cingalese è stato arrestato con l’accusa di aver abusato in più occasioni della bambina di 10 anni che viveva nell’abitazione. L’accusa è di violenza sessuale su minore. Le indagini sono partite nell’ottobre dello scorso anno, a seguito di una denuncia della madre della bambina . La donna si sarebbe insospettita dopo alcune confidenze della figlia a ...

