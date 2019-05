TelevideoRai101 : Siracusa, uomo carbonizzato in casa - LaGazzettaSR : #Siracusa, rinvenuto cadavere carbonizzato di un uomo in via Bacchilide - rep_palermo : Siracusa, incendio in una casa: un uomo muore carbonizzato [news aggiornata alle 09:32] -

Undi 51 anni è rimastoin un garage trasformato in abitazione in via Bacchilide, in una zona centrale di.Le fiamme sarebbero divampate all'interno del locale intorno alle 7,30 e in pochi istanti si sono propagate investendo la vittima. L'allarme è stato dato dai vicini die sul posto si sono recati i vigili del fuoco, ma quando sono arrivati i soccorsi per il 51enne era ormai tardi. Le indagini sono condotte dalla Polizia per accertare le cause del rogo; tra le ipotesi al vaglio, un corto circuito.(Di martedì 7 maggio 2019)