Salvini | «Con i 5 Stelle c’è una spaccatura | non solo su Siri  Ma avanti col governo»

Salvini : “Con i Cinque Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri” : «Mi sembra evidente che con M5S ci sia una spaccatura e non solo su questo. C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione». A dirlo è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante la registrazione di Matrix, su Canale 5, parlando della differenza di vedute con il M5s sul caso Siri. Per Salvini, «alla gente ch...

Schermaglie Salvini-Gruber. "Non ne ho voglia - ma domani sono suo ospite". La conduttrice : "Può restare a casa" : Scontro fuori dallo studio televisivo tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la conduttrice di La7 Lilli Gruber. “Non ho mica voglia ma domani devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Giussano (Monza e Brianza). “domani mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che ...

Un posto nel Governo dopo le Europee : così Matteo Salvini convincerà Armando Siri a dimettersi : Il pressing del Movimento 5 Stelle e la posizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "obbligano" Matteo Salvini a cedere su Armando Siri, fedelissimo ma soprattutto personaggio chiave nello scacchiere leghista. Ma il passo indietro sarà solo momentaneo: se ne riparlerà con il rimpasto di Governo, dopo le Elezioni Europee.Continua a leggere

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo striscione contro la Lega : Una signora, poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno, ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Salvini a Milano parla di Napoli : "Migliaia di condannati a spasso" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Milano, dove oggi sono stati arrestati politici e amministratori per presunte mazzette, parla di Napoli. Secondo il leader della Lega in giro per la città "ci sono liberi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso". Intervenuto all’inaugurazione della nuova sede meneghina dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ...

Paolo Becchi - cosa sa su Salvini e Siri : "Vedrete come finirà Conte" - la fine oscena del premier grillino : Alla fine con il cerino in mano "ci resterà Conte". Paolo Becchi, su Twitter, dice la sua sul caso Siri, alla vigilia del voto decisivo in CdM che vede il Movimento 5 Stelle favorevole alla revoca delle deleghe del sottosegretario leghista indagato per correzione, e la Lega assolutamente contraria.

Video e selfie con Salvini : ecco le immagini usate per contestarlo - Sky TG24 - : Il leader leghista ama scattare foto insieme ai suoi sostenitori, ma in diversi episodi questa abitudine si è rivelata un boomerang. Diversi ragazzi in tutta Italia hanno infatti approfittato dell'...

Caso Siri - Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le spalle al muro? : Il Caso Siri tiene banco, il leader dei 5 stelle arriva adesso ad utilizzare toni quasi minacciosi contro il leghista Salvini «Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l’ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l’importanza di questa vicenda. Mi … Continue reading Caso Siri, Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le ...

Siri : Salvini : caso non mi appassiona - Conte situazione chiara : "Conta dei voti in Cdm sul caso Siri? Non mi appassiona questo tema, parlo di vita vera". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini

Renzi contro Salvini per il caso del selfie molesto a Salerno : "Per un video può chiedere sequestro cellulare?" : Il senatore del Pd pubblica anche un mix di video 'trappola' fatti da alcuni ragazzi con il leader della Lega con la scusa di scattare una foto ricordo: "Questa storia dei selfie gli sta sfuggendo di mano"

Roberto Maroni : "Su Siri deve decidere Giuseppe Conte. Se si vota Salvini dovrà staccare la spina al governo" : "Non sono d'accordo con Giuseppe Conte quando dice di non essere arbitro". Roberto Maroni, ospite a Omnibus, su La7, afferma che il ruolo di un premier, è anche quello di fare l'arbitro: "Il presidente del Consiglio quando ci sono due posizioni diverse è lui che deve decidere, che deve assumersi la

