Salone | gli scrittori vanno via | gli editori restano | Sbagliato tener fuori la

Salone del Libro di Torino Il caso politico divide gli scrittori «Mai con loro». «Presidio utile» : Non ci sarà Roberto Piumini, allineato sulle posizioni di Carlo Ginzburg secondo cui non andare al Salone è una scelta politica, «l'istituzione può cavillare, distinguere e riservare alla ...

Salone del Libro - Francesco Polacchi : "Sono fascista". Ritirata degli editori di sinistra : Caos al Salone del Libro di Torino: ai compagni non va giù il fatto che sia presente Francesco Polacchi, editore di Altaforte, casa editrice vicina a Casapound. Già, perché Polacchi non sol sarà presente, ma ha anche detto: "Io sono fascista. E l’antifascismo è il vero male di questo Paese". E ancor

Salone di Torino : Angela - Vespa - Mollica e Andrea Delogu negli incontri con il pubblico di Rai Libri. : Sabato 11 maggio, alle 18.15 Alberto Angela racconterà ' Come eravamo ', una collana che l'autore definisce il 'romanzo degli italiani', venti volumi che dal mondo degli Etruschi arrivano fino all'...

Torino - Salone del libro : il no di Wu Ming - il sì di Michela Murgia per gli stessi motivi : Basta leggere i titoli e le prime righe degli interventi per capire la scelta di due dei nomi più noti della letteratura contemporanea italiana sulla partecipazione al salone Internazionale del libro di Torino. «Gomito a gomito coi neofascisti? Mai» scrive il collettivo Wu Ming. «Se Casa Pound mette un picchetto nel mio quartiere che faccio, me ne vado dal quartiere? …No. Non lo faccio» dice invece Michela Murgia. Wu Ming 4 non andrà a Torino, ...

Salone del Libro 2019 : il programma - gli ospiti - i libri e gli eventi da seguire : Non mancano le polemiche, ma il Salone del Libro è entrato nel vivo: dal 9 al 13 maggio al Lingotto sono attesi moltissimi ospiti, che presenteranno le loro novità insieme agli editori, ognuno con uno stand dedicato. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul Salone del Libro: il tema, gli ospiti internazionali, le novità e gli eventi del programma da non perdere giorno per giorno.Continua a leggere

Napoli - il Comicon delle meraviglie : al via domani il Salone del fumetto e del gioco : Ci siamo: da domani, 25 aprile, fino al 28 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli prende il via l'edizione numero 21 del Comicon, il salone Internazionale del fumetto e del gioco dedicato a tutti coloro che vivono e respirano per le ultime novità del fumetto italiano ed internazionale. Spazio dunque ai videogmaes, gli anime, i manga, i cosplay, le proposte tv più recenti e le anteprime più succulente del panorama cinematografico del fantasy e ...

Salone del libro di Torino : Savater e Jovanotti tra gli ospiti dell'edizione 2019 - Sky TG24 - : Presentata la 32esima edizione che si terrà dal 9 al 13 maggio a Lingotto Fiere. Un programma ricco di interventi sul tema "il gioco del mondo" inteso come inno alla vita. Ampio spazio anche alla ...

Milano Design Week 2019 - guida alle feste e agli eventi del FuoriSalone : Siamo ormai nel vivo della desig Week, occasione in cui il Fuorisalone anima la città di Milano, non solo con le sue installazioni sparse per i vari quartieri, ma anche con tantissimi party ed eventi esclusivi. Ecco allora una selezione di appuntamenti da segnare sul calendario in vista del Weekend. L'articolo Milano Design Week 2019, guida alle feste e agli eventi del Fuorisalone proviene da Il Fatto Quotidiano.

I Fuori Salone più griffati della Design Week. Dal minimal/chic di Armani agli oggetti nomadi di Louis Vuitton. Milano in fila per un selfie con le archistar : Ufficialmente comincia oggi la Design Week ( dal 9 al 14), di fatto le anteprime delle anteprime sono già iniziate nel fine settimana. Una corsa a chi apriva i battenti prima degli altri. Dior Ai Frigoriferi Milanesi, recupero smart degli storici magazzini refrigeranti, apre “Arte e Femminismo in Italia. Il Soggetto Imprevisto”. Si svuotano gli archivi del passato per riportare alla luce un incandescente arsenale socio/politico. Una mostra di ...

Fuori Salone : gli 80 anni di Batman vengono celebrati con una versione speciale della Mini Clubman [FOTO] : Presentata al Fuori Salone una versione “one-off” total black dell’iconica Mini Clubman per celebrare Batman e i suoi 80 anni di instancabile lotta al crimine Batman spegne 80 candeline e la Milano Design Week 2019 si è tinta di nero per una vera e propria ‘dark night’ organizzata da QMI Stardust in collaborazione con Warner Bros. Nei diversi appuntamenti della serata, tenutasi presso il Cinema Teatro Manzoni, sono state ...

GF - la lezione di Kikò e Tina : "Una settimana per uno con i figli. Cacciai clienti dal Salone perché parlavano male di lei" : "Tra noi c'è un rapporto bellissimo", dice l'hair stylist, concorrente nel reality di Canale 5, e legato per quindici anni a...

Gli studenti dell'ITS LegnoArredo al Salone Satellite : Se in questi giorni vi capitasse di passare al Salone del Mobile a Milano, al Salone Satellite, che ospita idee di giovani designer di tutto il mondo, vi potrebbe capitare di vedere un vassoio per il caffè in legno molto elegante, concepito per valorizzare la Moka Bialetti, ma c'è anche la variante per le cialde,. Si tratta del prodotto ...

Salone del Mobile 2019 : gli eventi beauty : C'è inoltre un fil rouge olfattivo tra il mondo di Italo Rota e i profumi Tuscan Creations: uno storytelling a colori che vede protagonista la collezione di 11 fragranze Ferragamo, pensate da esperti ...